"Was mache ich bloß verkehrt?" Wolle verzweifelt bei Liebesversuch im TV
Köln - Bei "First Dates" wird es die Woche emotional: Witwer Wolle (74) versucht dort schon zum zweiten Mal sein Liebesglück. Sein Date mit Marion (69) nimmt allerdings schnell eine ziemlich ernüchternde Wendung.
Für Wolle ist die Teilnahme bei der Kuppelshow alles andere als ein Spaß-Experiment. Seine Frau ist vor zehn Jahren an Krebs gestorben und seitdem lebt er allein.
Wie schwer das für ihn ist, beschreibt er sehr offen: "Das war mein blonder Engel, meine Frau. Ich konnte sie so schnell nicht vergessen. Dieses Alleinsein ist auch nicht schön. Und deshalb, dachte ich, finde ich ja vielleicht doch eine Frau, die mit mir Zeit verbringen möchte."
Schon einmal hatte er sein Glück bei "First Dates" versucht - ohne Erfolg. Jetzt also der zweite Versuch, diesmal mit Marion aus Niedersachsen.
Doch der Start ins Date ist alles andere als romantisch. Schon beim ersten Blick lässt Marion wenig Interpretationsspielraum: "Oh Gott. Nicht mein Fall."
Kaum habe die beiden am Tisch Platz genommen, wird sie dann schnell sehr direkt.
"First Dates": Marion macht Wolle klare Ansage am Tisch
"Du bist mir auch sympathisch, aber man muss auch ganz ehrlich sein. So richtig der Funke überspringen ... Ich denke nicht", macht Marion gegenüber Wolle deutlich.
Der nimmt es nach außen hin gefasst, doch insgeheim beschäftigt ihn die Sache schon: "Leider kriege ich das zweite Mal wieder 'ne Absage. Ich denke auch, was mache ich denn bloß verkehrt?"
Und plötzlich wird es emotional: Wolle bekommt Tränen in den Augen, als er bei Marion über seine verstorbene Frau spricht. Alleine zu sein, ist für den Retter aus Niedersachsen immer noch sehr schwer.
Auch für Marion ist der Moment kaum auszuhalten. Sie bleibt aber trotz der emotionalen Situation ehrlich zu ihm: "Ich hoffe inständig, dass dir die Liebe noch begegnet, aber aus Mitleid hast du nichts verdient."
Wolle weiß ihre Ehrlichkeit zu schätzen und ist trotz allem optimistisch gestimmt. Am Schluss nutzt er die Gelegenheit für einen letzten Aufruf: "Ich warte auf eine nette, sportliche, jung gebliebene Frau und möchte mit ihr liebend gerne meine Zeit mit ihr verbringen." Bewerbungen sind unter www.First-Dates.de möglich.
Die neue Folge "First Dates - ein Tisch für zwei" läuft am Dienstag um 18 Uhr bei VOX und ist vorab im Stream bei RTL+ verfügbar.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot RTL+