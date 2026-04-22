"Was mache ich bloß verkehrt?" Wolle verzweifelt bei Liebesversuch im TV

Köln - Bei " First Dates " wird es die Woche emotional: Witwer Wolle (74) versucht dort schon zum zweiten Mal sein Liebesglück. Sein Date mit Marion (69) nimmt allerdings schnell eine ziemlich ernüchternde Wendung.

Am Tisch bei "First Dates": Die Chemie zwischen Wolle (74) und Marion (69) will einfach nicht so richtig überspringen. © Screenshot RTL+

Für Wolle ist die Teilnahme bei der Kuppelshow alles andere als ein Spaß-Experiment. Seine Frau ist vor zehn Jahren an Krebs gestorben und seitdem lebt er allein.

Wie schwer das für ihn ist, beschreibt er sehr offen: "Das war mein blonder Engel, meine Frau. Ich konnte sie so schnell nicht vergessen. Dieses Alleinsein ist auch nicht schön. Und deshalb, dachte ich, finde ich ja vielleicht doch eine Frau, die mit mir Zeit verbringen möchte."

Schon einmal hatte er sein Glück bei "First Dates" versucht - ohne Erfolg. Jetzt also der zweite Versuch, diesmal mit Marion aus Niedersachsen.

Doch der Start ins Date ist alles andere als romantisch. Schon beim ersten Blick lässt Marion wenig Interpretationsspielraum: "Oh Gott. Nicht mein Fall."

Kaum habe die beiden am Tisch Platz genommen, wird sie dann schnell sehr direkt.