First Dates: Laura leistet sich direkt bei der Begrüßung Mega-Fauxpas

Laura (19) beschmutzt direkt am Anfang des Dates Cedrics Pullover. © Screenshot/RTL+

Die Aachenerin sitzt bereits in freudiger Erwartung an der Bar, als der 22-Jährige zunächst bei Roland Trettl (53) am Empfang haltmacht. Der erste Eindruck fällt nicht mal ganz so positiv aus.

"Er sieht so jung aus, so ein bisschen 'milchbubimäßig' und nicht so reif", urteilt Laura.

Als sich die beiden bei der Begrüßung umarmen, entdeckt Barkeeper Nic Shanker (42) plötzlich eine weiße Stelle auf Cedrics dunklem Pullover. "Oh nein, das war ich", entschuldigt sich die Blondine für den von ihr verursachten Make-up-Fleck. Immerhin scheint das Eis dadurch sofort gebrochen.

Der Automobilverkäufer nimmt das kleine Malheur mit Humor: "Ich bin jetzt nicht so eitel, dass ich da aus allen Wolken gefallen bin und dementsprechend war mir das relativ egal."

Statt nachtragend zu reagieren, will der charmante Cedric bei seiner Date-Partnerin punkten und rückt ihr beim Gang zum Esstisch direkt den Stuhl zurecht. Das imponiert der Brillenträgerin.