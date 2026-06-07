First-Dates-Desaster: Zwischen Sascha und Denise knallt es gleich mehrfach

Köln - Bei " First Dates " treffen Sascha (41) und Denise (45) aufeinander. Doch statt Schmetterlingen liegt schnell eine spürbare Spannung in der Luft.

Bei einigen Kommentaren seiner Date-Partnerin bleibt Sascha (41) nur ein skeptischer Blick. © Screenshot RTL+

Bereits der erste Eindruck fällt eher durchwachsen aus. "Die Begrüßung war für mich ok, aber da war null Gefühl hinter", erklärt Denise nüchtern.

Für den ersten kleinen Dämpfer sorgt dann das Thema Wohnort. Beide kommen aus Berlin, jedoch aus unterschiedlichen Stadtteilen.

Saschas Heimat in Marienfelde kommentiert Denise mit den Worten: "am Arsch der Heide". Der 41-Jährige fühlt sich davon durchaus getroffen. "Ja, ich hab da halt immer gelebt", entgegnet er.

Im Interview lässt er davon nicht viel durchblicken, findet aber deutliche Worte: Denise sei "leicht verrückt. Mit 'nem kleinen Dachschaden."

Als Denise Sascha schließlich auffordert, seine Kappe am Tisch abzunehmen, reagiert der 41-Jährige zwar entgegenkommend, aber auch leicht genervt. "Ich fand es gut, dass er sich darauf eingelassen hat, aber es hat seine Punkteskala bei mir nicht verbessert", stellt sie klar.