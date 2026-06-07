First-Dates-Desaster: Zwischen Sascha und Denise knallt es gleich mehrfach
Köln - Bei "First Dates" treffen Sascha (41) und Denise (45) aufeinander. Doch statt Schmetterlingen liegt schnell eine spürbare Spannung in der Luft.
Bereits der erste Eindruck fällt eher durchwachsen aus. "Die Begrüßung war für mich ok, aber da war null Gefühl hinter", erklärt Denise nüchtern.
Für den ersten kleinen Dämpfer sorgt dann das Thema Wohnort. Beide kommen aus Berlin, jedoch aus unterschiedlichen Stadtteilen.
Saschas Heimat in Marienfelde kommentiert Denise mit den Worten: "am Arsch der Heide". Der 41-Jährige fühlt sich davon durchaus getroffen. "Ja, ich hab da halt immer gelebt", entgegnet er.
Im Interview lässt er davon nicht viel durchblicken, findet aber deutliche Worte: Denise sei "leicht verrückt. Mit 'nem kleinen Dachschaden."
Als Denise Sascha schließlich auffordert, seine Kappe am Tisch abzunehmen, reagiert der 41-Jährige zwar entgegenkommend, aber auch leicht genervt. "Ich fand es gut, dass er sich darauf eingelassen hat, aber es hat seine Punkteskala bei mir nicht verbessert", stellt sie klar.
"First Dates": Letzte Worte fallen deutlich aus
Gastgeber Roland Trettl (54) bemerkt schnell die unstimmige Energie zwischen den beiden. Laut ihm seien es beide "coole Menschen", aber keine, "die an einem Tisch sitzen sollten".
Genau dieses Konfliktpotenzial zieht sich durch das weitere Kennenlernen. So wirft Denise ihrem Gegenüber irgendwann vor: "Du bist auch nicht der große Fragesteller."
Sascha reagiert darauf mit einer Aussage, die bei der 45-Jährigen nicht besonders gut ankommt: "Ich weiß, dass Frauen viel lieber reden als Männer." Für Denise ist das eine "gewagte These".
Auch dass Sascha die Rechnung zunächst teilen will, kommt bei der Sozialarbeiterin aus Berlin gar nicht gut an: "Wenn sich da ein Mann schon geizig zeigt, macht er das auch in der ganzen Beziehung."
Beim abschließenden Gespräch über ein mögliches Wiedersehen kann sich Denise dann einen letzten Seitenhieb nicht verkneifen: "Ich fand es auch sympathisch-unterhaltsam, aber mehr, weil ich entertaint habe." Ein zweites Date ist für beide ausgeschlossen.
Die neue Folge "First Dates - ein Tisch für zwei" läuft am Montag, um 18 Uhr, bei VOX und ist vorab im Stream bei RTL+ verfügbar.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot RTL+