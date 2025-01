Kandidatin überrascht bei First Dates: "Habe Florian David Fitz Heiratsantrag gemacht"

Köln - Kandidatin Daniela (33) hat mit einer überraschenden Aussage bei " First Dates " für staunende Gesichter gesorgt!

First Dates - Ein Tisch für zwei

"Am Wochenende wurde ich gefragt, was das für ein Typ sei und ich sagte: 'Nee, das ist meine Oma!'", lieferte die 33-Jährige zu Beginn einen echten Eisbrecher.

Doch zuvor zog die Assistentin der Vertriebsleitung mit ihrem markanten Tattoo am linken Bein die Aufmerksamkeit auf sich.

Sven (34) hätte gern ein zweites Date gewollt, doch für Daniela hat es nicht gereicht. © Screenshot/RTL+

Dass Sven Daniela nicht nur humorvoll, sondern auch noch attraktiv fand, verpackte er direkt in einem Kompliment. Bei der Tattoo-Liebhaberin kam das aber weniger gut an: "Ich fand es zu früh in dem Moment."

Differenzen gab es auch beim Thema Alleinsein. Während die Schleswig-Holsteinerin gern auch mal Urlaub ohne den Partner macht, schien der Niedersachse lieber im Team "Zeit zu zweit" zu sein.

Zumindest bei der Rechnung herrschte Einigkeit. Daniela verzichtete auf eine Einladung und zahlte Essen und Getränke selbst. "Ich hätte auch kein Problem gehabt, das zu bezahlen", bekräftigte der 34-Jährige.

Obwohl das Date gut verlief und es keine "unangenehmen Gesprächspausen" gab, reicht es für ein Wiedersehen nicht. Daniela möchte, sehr zum Leid von Sven, kein zweites Treffen.

Die ganze Folge von "First Dates" läuft am heutigen Mittwochabend um 18 Uhr bei VOX oder bereits vorab im Stream auf RTL+.