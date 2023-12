Sex bei "Forsthaus Rampensau": "Ich hab es nicht mehr ausgehalten"

Kärnten (Österreich) - Die sinnlos-lauten Streitigkeiten im " Forsthaus Rampensau Germany " nehmen kein Ende und werden in Folge 5 sogar noch heftiger. Immerhin haben sich zwei Singles so doll lieb, dass das Doppelbett quietscht und wackelt.

Jada (18) und Joelina Karabas (24): Eine Umarmung und alles gut? © Joyn

Nach dem Mega-Fail beim Rechenspiel "Blinde Kuh" aus Folge 4 gibt es zwar das Vier-Augen-Gespräch zwischen Jada (18) und Joelina Karabas (24), die Töchter von Danni Büchner (45) kommen aber nicht auf einen Nenner.

Jada heult sich deswegen bei Diogo Sangre (29) aus: "Ich hab keinen Bock mehr. Sie kann mit anderen drüber reden, aber nicht mit mir oder wie?" Das Thema wird nach einer Umarmung zwar nicht ausgesprochen, aber beendet.

Sam Dylan (32) ehrlich: "Das ist ein Grund zum Rauswählen!"

Und Joelina bekommt auch später Screentime, weil sie sich über das "Gegackere" von Kevin "Flocke" Platzer (25) beschwert. Die Kritik geht dem Ex-"Temptation Island"-Verführer "auf den Sack". Er wird deutlich: "Ich hab bis dato nichts Positives von dir gehört. Du bist nur am Lästern in der Küche, das war's!" Die Läster-Fraktion hätte "nichts in ihrem fucking Leben erreicht, diese dämlichen Vollidioten".

Ganz offensichtlich meint er damit die Schwestern.