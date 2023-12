Forsthaus Rampensau: Der Mega-Zoff der Büchner-Töchter!

Kärnten (Österreich) - Im " Forsthaus Rampensau Germany " ist Tag des Streits angesagt! Allen voran flippen in Folge 4 die Büchner-Töchter Jada (18) und Joelina Karabas (24) aus. Aber auch bei John "Erkan" Friedmann (52) und Cedric Beidinger (29) fliegen die Fetzen - abgerundet von einer plastisch-tätowierten Lovestory.

Diogo wird mit der "Queen of Plastik" von der Gruppe zu einem Einzeldate geschickt. Er ist happy: "Es ist alles sehr viel, aber es ist sehr geil." Es kommt sogar zu einem Kuss, der beiden gefällt. Geht da wirklich mehr?

Neben Befürwortern wie Matthias Mangiapane (40) gibt es auch Zweifler an der Tattoo-Liebe. "Wenn DAS die große Liebe sein soll, fress' ich den Besen, der bei uns in der Küche steht", sagt Joelina. Und Jasmin Herren (44) ergänzt: "Das ist eine abgesprochene Liebesgeschichte, das ist so schlecht geschauspielert, da ist kein Stückchen wahr dran."

Dass sie sich mit Diogo, den sie jahrelang kennt, so gut versteht, tut ihr gut. "Mein Leben ist stressig genug, nur Trouble. Ich brauch' mal 'nen Ruhepol, jemanden, der mich runterholt, der sagt 'ey Baby, komm, ich bin doch da." Allerdings ist sie nach einigen Enttäuschungen vorsichtig geworden, will nicht mehr verarscht oder verletzt werden.

Eindeutig zweideutig! Diogo spuckt am Ende auf den Stängel, Gina-Lisa kriegt sich nicht ein vor Lachen.

"Steck' das mal bitte hier rein", verlangt sie, doch er muss passen: "Das ist zu klein das Loch, das ist zu eng. Warum hast du das so angeleckt, macht man das so vorher? Das ist ja voll angeleckt, das Ding. Achso, dass es besser reingeht."

Bei Gina-Lisa Lohfink (37) und Diogo Sangre (29) knistert es weiter. Die sexuelle Spannung der beiden Tattoo-Freunde entlädt sich beim Zigarettendrehen. Weil sie es nicht hinbekommt, übergibt sie ihre Fluppe an den Gigolo.

"Ich raste noch aus mit dir. Du hast so lang für eine Matheaufgabe gebraucht", regt sich die 18-Jährige auf. Joelina regt sich vielmehr auf, dass ihre sechs Jahre jüngere Schwester bei "links und rechts" nicht richtig gehandelt habe.

John "Erkan" Friedmann (52, r.) geigt Cedric Beidinger (29) die Meinung. © Joyn

Bei einer Nominierung wird auch Sam laut. Nachdem er sich in Folge 3 aufs Übelste mit Elsa Latifaj (18) in die Haare gekriegt hatte, sagt ihre Teampartnerin Gina-Lisa: "Keiner verletzt mein Baby. Wer an meiner Seite steht, für den kämpf' ich."

Sam traut seinen Ohren nicht: "Dein Baby? Du kennst sie fünf Minuten, es ist so peinlich. Du bist im Leben so oft auf die Schnauze gefallen mit den falschen Leuten."

Aber auch "Erkan" ist ehrlich gegenüber Cedric, der Elsa (und Gina-Lisa) nominierte, weil sie "unter die Menschenwürde" gegangen sei.

"Ich weiß, du gibst dir immer ganz viel Mühe, gut und wichtig zu klingen. Manchmal schaffst du's, aber das Wort Menschenwürde in diesem Zusammenhang anzuwenden, war dumm und unangebracht", so der Comedian. Die Worte treffen den Fitnessfreak so sehr, dass er erstmals vor seiner Freundin Hanna Annika Möller (25) weint.

"Erkan" und Kumpel Florian Simbeck (52) bekommen die meisten Nominierungsstimmen, müssen gegen Sam und Nadine "Nana" Miree im "Raus, rein"-Spiel ran. Beim Sechsen-Würfeln - eine reine Glückssache - trifft es die "Sugardaddys" John und Florian, die das Forsthaus sofort verlassen.