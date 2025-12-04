Freundschafts-Bruch oder starkes Schauspiel? Reality-Star rasend vor Wut

Kärnten (Österreich) - Walentina Doronina (25) scheint im " Forsthaus Rampensau Germany " keinen hohen Stellenwert zu genießen, zumindest geht dies aus einem Beliebtheits-Ranking hervor. Doch als ihre eigene Teampartnerin sie auch noch als "frech" bezeichnet, platzt ihr der Kragen.

Walentina Doronina (25) ist nach diesem Ranking außer sich. © Joyn

Dabei ist Walentina selbst schuld. Immerhin hat sie Eva Benetatou (33) regelrecht befohlen, sich zu nehmen.

Das Problem: Eva gehorcht ihrer Ansage "schreib, dass ich zu ehrlich bin" nicht.

Nachdem neben ihrer Teampartnerin sie auch noch sechs weitere als unbeliebteste Person abstempeln, bricht die harte Fassade der Influencerin plötzlich.

Die Tränen kullern und Walentina ist sichtlich verletzt. Doch anstatt das Ergebnis zu hinterfragen, geht sie unvermittelt auf Eva los, die im ersten Moment gar nicht weiß, wie ihr geschieht.

Ihre Freundin sollte zwar das impulsive Reality-Sternchen nominieren, "aber doch nicht mit der Begründung, dass ich frech bin" - logisch, das war einer zu viel.

Wie man erfolgreich aus einer Mücke einen Elefanten macht, zeigt Walentina den Rest des Tages und steigert sich so bodenlos in die Situation rein, dass sie ihre Koffer packt und gehen will.

"Schraub dein Ego runter", versucht Marc-Robin Wenz (32) noch zu schlichten - ohne Erfolg.

Eva ist fassungslos über das Verhalten ihrer Freundin. "Das ist das Letzte, womit ich gerechnet habe."