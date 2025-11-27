Kotze am Klo und unnötiger Stress: TV-Paar macht sich richtig unsympathisch!

Kärnten (Österreich) - Dass nicht jeder mit dem gesteigerten Alkoholkonsum in Reality-Formaten klarkommt, zeigt sich in der neuen Doppelfolge " Forsthaus Rampensau Germany " deutlich.

Max Bornmann und Melina Hoch (beide 29, r.) machen sich mit ihrem Verhalten nicht viele Freunde im Forsthaus. © Joyn

Vor allem Max Bornmann (29) steckt die durchzechte Nacht alles andere als gut weg: Erst verbietet er Maurices Papsel Frank den Mund, dann verschwindet er zum Kotzen im Bad. Dass er dabei nicht gerade treffsicher war und die Überreste seines Mageninhalts einfach überall kleben ließ, zeigt sich erst am nächsten Morgen.

Da hat der "Make Love, Fake Love"-Betrüger allerdings neben seinem Kater bereits ganz andere Sorgen. Denn auch mit seiner Freundin Melina Hoch (29) ist er im Vollrausch alles andere als freundlich umgegangen.

"Weißt du, wie du gestern zu mir warst? Du warst richtig respektlos", klagt sie ihm ihr Leid - stößt aber auf taube Ohren, denn anstatt sich zu entschuldigen, straft Max sie die nachfolgenden Stunden nur mit trotziger Stille.

Den Frust über diesen ungelösten Zwist lässt Melina schließlich an Paul Aubster (29) aus, der sie nach eigener Aussage aufgrund eines "Bauchgefühls" zum Rauswurf nominiert hat.

"Ich finde nicht schlimm, dass du mich wählst. Was ich schlimm finde: nicht die Eier in der Hose zu haben, zu sagen, warum", geht sie ihn an. Als Max sieht, wie Gina Beckmann (25) ihn während des Wortgefechts beobachtet, verliert auch er plötzlich die Fassung: "Was guckst du so?!". Sympathisches Pärchen!