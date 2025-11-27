Kotze am Klo und unnötiger Stress: TV-Paar macht sich richtig unsympathisch!
Kärnten (Österreich) - Dass nicht jeder mit dem gesteigerten Alkoholkonsum in Reality-Formaten klarkommt, zeigt sich in der neuen Doppelfolge "Forsthaus Rampensau Germany" deutlich.
Vor allem Max Bornmann (29) steckt die durchzechte Nacht alles andere als gut weg: Erst verbietet er Maurices Papsel Frank den Mund, dann verschwindet er zum Kotzen im Bad. Dass er dabei nicht gerade treffsicher war und die Überreste seines Mageninhalts einfach überall kleben ließ, zeigt sich erst am nächsten Morgen.
Da hat der "Make Love, Fake Love"-Betrüger allerdings neben seinem Kater bereits ganz andere Sorgen. Denn auch mit seiner Freundin Melina Hoch (29) ist er im Vollrausch alles andere als freundlich umgegangen.
"Weißt du, wie du gestern zu mir warst? Du warst richtig respektlos", klagt sie ihm ihr Leid - stößt aber auf taube Ohren, denn anstatt sich zu entschuldigen, straft Max sie die nachfolgenden Stunden nur mit trotziger Stille.
Den Frust über diesen ungelösten Zwist lässt Melina schließlich an Paul Aubster (29) aus, der sie nach eigener Aussage aufgrund eines "Bauchgefühls" zum Rauswurf nominiert hat.
"Ich finde nicht schlimm, dass du mich wählst. Was ich schlimm finde: nicht die Eier in der Hose zu haben, zu sagen, warum", geht sie ihn an. Als Max sieht, wie Gina Beckmann (25) ihn während des Wortgefechts beobachtet, verliert auch er plötzlich die Fassung: "Was guckst du so?!". Sympathisches Pärchen!
Forsthaus Rampensau Germany: Walentina schießt plötzlich gegen Yeliz
Auch andernorts schlägt die Nominierungs-Zeremonie Wellen: Walentina Doronina (25) nutzt die Zeit, um "jemandem mal ein paar Takte mitzugeben". Die Rede ist von Yeliz Koc (32), die Walentinas Team-Partnerin Eva Benetatou (33) wegen ihrer Affäre mit einem vergebenen Familienvater zur Rede gestellt hatte.
Walentina stellt klar: "Das, was Eva gemacht hat, das ist eine bodenlose Frechheit ohne Boden." Aber dann sei ihr ein "Gedankenblitz" gekommen, der sie an Yeliz' "Make Love, Fake Love"-Teilnahme erinnert habe.
"Bewusst in eine TV-Show gehen für Geld, mit vergebenen Männern etwas haben, Beziehungen tatsächlich auch gefährden ... muss man tatsächlich auch moralisch vertreten können", erläutert die 25-Jährige - und stellt Yeliz und Eva damit auf dieselbe moralische Stufe.
So richtig nachvollziehen kann ihre Worte niemand im Forsthaus, nicht mal Max selbst, der ja bei "MLFL" seine damalige Partnerin mit Yeliz betrogen hatte. Dilara Kruse (34) bringt es auf den Punkt: "Walentina hat für mich nur Scheiße geredet."
Immer donnerstags erscheint eine Doppelfolge der neuen Staffel "Forsthaus Rampensau" bei Joyn. Wer nicht bis nächste Woche zum Auftakt warten will, kann mit Joyn+ schon jetzt die ersten beiden Episoden sehen.
Titelfoto: Montage Joyn