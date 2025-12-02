Reichinnek präsentiert Renten-Pläne bei "Hart aber fair": Amthor spottet

Berlin - Scheitert die Regierung am Rentenpaket? Bei der " Hart aber fair "-Diskussion am Montagabend über das Thema Rente ging es vor allem zwischen zwei Personen sehr lebhaft zu.

Philipp Amthor (33, CDU) und Heidi Reichinnek (37, Die Linke) lieferten sich einen Schlagabtausch, der sich quer durch die ganze Sendung zog. © WDR/Oliver Ziebe

Seit Wochen rebellieren die Jungen in der Union gegen die Pläne der Koalition. Hat sich Kanzler Friedrich Merz (70, CDU) in eine Sackgasse manövriert?

Philipp Amthor (33, CDU) verwies zunächst auf die Lasten für die Jüngeren und auf die schwächelnde Wirtschaft. Man müsse über die Finanzierung nachdenken, sonst werde "die wirtschaftliche Grundlage unseres Landes" zur größten Gefahr für die Rente.

Auf die Frage zur Abstimmung im Parlament angesprochen, sagte Linken-Fraktionsvorsitzende Heidi Reichinnek (37): "Die Machtspielchen der Union sind mir herzlich egal. Es geht hier um das Schicksal von 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner."

Ein Rentenniveau von 48 Prozent sei "das absolute Minimum", so Reichinnek. Man sollte eher noch "zurück auf ein Rentenniveau von 53 Prozent" gehen, meinte die 37-Jährige. "Jeder fünfte Rentner lebt in Armut. Es geht hier um Brot-und-Butter-Themen."

Wie das finanziert werden soll? "Beamte, Selbstständige und Abgeordnete sollen einzahlen", forderte Reichinnek. Daraufhin reagierte Amthor mit Spott und witzelte: "Das hat wahrscheinlich das Gregor-Gysi-Institut errechnet."

