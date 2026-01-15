"Für mich ist sie Schmutz": Unbeliebter Reality-Star wird aus Reunion gemobbt

Kärnten (Österreich) - Die Teilnehmenden von " Forsthaus Rampensau Germany " haben sich zur großen Reunion wieder getroffen. Dass es dabei besonders rund um Walentina Doronina (25) krachte, sollte niemanden überraschen.

Beim Wiedersehen teilt Dilara (34, r.) wieder wie gewohnt aus. © Joyn

Gleich zu Beginn gibt es eine Überraschung für die Zuschauer, denn Jimi Blue Ochsenknecht (34) - er war ja bis zu seinem Knastaufenthalt ursprünglich als Team-Partner von Yeliz Koc (32) gecastet worden - wohnt der Reunion bei.

Dilara Kruse (34), die kurzfristig seinen Platz im Forsthaus eingenommen hat, nimmt das zum Anlass, um die erste Spitze gegen Walentina zu verteilen: "Ich bin eingesprungen und war die bessere Freundin. (...) Dich will keiner sehen, nirgendwo."

Damit spielt sie natürlich auf den Zwist zwischen den Teampartnerinnen Walentina und Eva Benetatou (33) an, deren vermeintliche Freundschaft in der Show zerbrochen ist.

Da Eva nicht vor Ort im Studio sein kann, wird sie per Videocall zugeschaltet - und löst damit sofort ein riesiges Wortgefecht aus. Dilara kritisiert erneut, wie Eva ihren Fremdgeh-Skandal medienwirksam ausgeschlachtet hat. Dafür findet sie ihre ganz eigenen Worte: "Für mich ist sie Schmutz. Sie schreibt bis heute noch verheirateten Männern. Wärst du heute hier, ich hätte dir dein Leben zur Hölle gemacht. Schmutz ist Schmutz!"

Diese gepfefferte Ansage führt dazu, dass Eva den Videocall kurzerhand verlässt und sich weigert, wieder dazugeschaltet zu werden. Walentinas Kommentar dazu: "Das ist halt diese typische Opferrolle."