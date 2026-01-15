"Für mich ist sie Schmutz": Unbeliebter Reality-Star wird aus Reunion gemobbt
Kärnten (Österreich) - Die Teilnehmenden von "Forsthaus Rampensau Germany" haben sich zur großen Reunion wieder getroffen. Dass es dabei besonders rund um Walentina Doronina (25) krachte, sollte niemanden überraschen.
Gleich zu Beginn gibt es eine Überraschung für die Zuschauer, denn Jimi Blue Ochsenknecht (34) - er war ja bis zu seinem Knastaufenthalt ursprünglich als Team-Partner von Yeliz Koc (32) gecastet worden - wohnt der Reunion bei.
Dilara Kruse (34), die kurzfristig seinen Platz im Forsthaus eingenommen hat, nimmt das zum Anlass, um die erste Spitze gegen Walentina zu verteilen: "Ich bin eingesprungen und war die bessere Freundin. (...) Dich will keiner sehen, nirgendwo."
Damit spielt sie natürlich auf den Zwist zwischen den Teampartnerinnen Walentina und Eva Benetatou (33) an, deren vermeintliche Freundschaft in der Show zerbrochen ist.
Da Eva nicht vor Ort im Studio sein kann, wird sie per Videocall zugeschaltet - und löst damit sofort ein riesiges Wortgefecht aus. Dilara kritisiert erneut, wie Eva ihren Fremdgeh-Skandal medienwirksam ausgeschlachtet hat. Dafür findet sie ihre ganz eigenen Worte: "Für mich ist sie Schmutz. Sie schreibt bis heute noch verheirateten Männern. Wärst du heute hier, ich hätte dir dein Leben zur Hölle gemacht. Schmutz ist Schmutz!"
Diese gepfefferte Ansage führt dazu, dass Eva den Videocall kurzerhand verlässt und sich weigert, wieder dazugeschaltet zu werden. Walentinas Kommentar dazu: "Das ist halt diese typische Opferrolle."
Forsthaus Rampensau Germany: Marc-Robin versucht sein Glück bei Amira Pocher
Stress gibt es außerdem rund um Marc-Robin Wenz (32), der mit seinen frauenfeindlichen Aussagen einen riesigen Shitstorm ausgelöst hatte. Moderatorin Amira Pocher (33) konfrontiert ihn erneut damit.
"Ich hab vielleicht 'ne falsche Ausdrucksweise, ich nehm' das auch an", reagiert Marc-Robin auf die Kritik. "Meine Intention dahinter war trotzdem nie eine böse, es ist nicht böse gemeint. Ich bin definitiv kein Frauenverachter!"
Während der Show habe er sich immerhin auch in Sachen Flirten zurückgehalten, da er gerade eine frische Beziehung eingegangen war.
"Ist doch gut", lobt ihn Amira angesichts seiner Fremdgeher-Vergangenheit. "So kennen wir dich ja kaum." Marc-Robins Reaktion: "Musst mich halt privat mal kennenlernen." Ein bisschen Frauenheld steckt also immer noch in dem 32-Jährigen.
Die komplette "Forsthaus Rampensau"-Reunion seht Ihr ab sofort bei Joyn.
Titelfoto: Montage Joyn