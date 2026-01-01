"B*tch" und "Schl*mpe" in TV-Show: "Natürlich hab ich die Begriffe benutzt, aber ..."

Forsthaus Rampensau Germany (Joyn): Wegen Dilara Kruses (34) Ansage kommt Marc-Robin Wenz (32) in Erklärungsnöte.

Von Nico Zeißler

Kärnten (Österreich) - Im "Forsthaus Rampensau Germany" geht es mal wieder gut ab. Wegen Dilara Kruses (34) Ansage kommt Marc-Robin Wenz (32) in Erklärungsnöte. Und auch Gina Beckmann (25) und Melina Hoch (29) kommen auf keinen gemeinsamen Nenner.

Dilara Kruse (34, r.) spuckt auf das Foto von Marc-Robin. © Joyn Neben Gina und Leon Content (24) sind wieder einmal auch Christos "Christo" Manazidis (39) und Sebastian "C-Bas" Meichsner (39) vor dem Exit geschützt. Undankbare Zweitplatzierte werden erneut Henna Urrehman (25) und Marc-Robin. Das Duo wird auch direkt von Yeliz Koc (32) und Dilara nominiert - per Doppelstimme der Oberförsterinnen. Samt Klartext der Spielerfrau: "Sein Frauenbild ist eine Katastrophe. Und Henna, ich weiß, dass dich auch stört, wie er redet." Der TV-Casanova beschwichtigt: "Die Ansage war völlig drüber. Natürlich hab ich die Begriffe benutzt, aber das hat nichts mit meinem allgemeinen Frauenbild zu tun. Du stellst mich in ein Licht, das ist absolut realitätsfern."

Henna Urrehman (25) und Marc-Robin Wenz (32) werden angesägt. © Joyn

Forsthaus Rampensau Germany: "Jetzt gucke ich den an und denke mir: Du bist Abschaum"

Max Bornmann (29) demonstriert, wie man Gina eine Ohrfeige geben könnte. © Joyn Gina erwähnt bei der Debatte, dass Charakter einen hübschen Menschen hässlich machen kann, dass auch sie mal einen Mann hot fand, der sogar noch im Forsthaus sei. Damit meint sie Max Bornmann (29), dessen Partnerin Melina dies auch direkt so aufgefasst hat. "Jetzt gucke ich den an und denke mir: Du bist Abschaum", so die 25-Jährige. Melina berichtet ihrem genervten Partner von der Situation. "Von mir aus kannst du ihr gern eine geben. Dokumentiert muss das Kunstwerk werden", sagt er, bevor er grinsend mit seiner flachen Hand zum Luftschlag ausholt und eine Ohrfeige imitiert. Es ist eine seiner letzten Aktionen im Forsthaus - dem beim Raus-Rein-Spiel verlieren er und Melina gegen Henna und Marc-Robin.

Findet Max nicht mehr hot: Gina Beckmann (25). © Joyn