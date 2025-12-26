Yeliz Koc offenbart: "Ich hatte Männer, wo ich immer alles zahlen musste"

Kärnten (Österreich) - Was Beziehungen anbelangt, hält Yeliz Koc (32) zumeist nicht hinterm Berg. Bei " Forsthaus Rampensau Germany " offenbart die Mutter einer Tochter (3) ganz offen, welche Erwartungen ihr Traummann erfüllen sollte - und was ein absolutes No-Go ist.

Geht da bald was zwischen Yeliz Koc (32) und Christos Manazidis (39)? © Joyn

"Ich habe keine Lust, immer für einen zu bezahlen. Ich hatte Männer, wo ich immer alles zahlen musste", beklagt sich die leicht angetüdelte Yeliz vor den anderen Kandidaten.

Demnach hätte sie in Beziehungen oft die Miete oder Schulden geblecht, behauptet die 32-Jährige weiter. Ob sie dabei auf ihren Ex und Vater ihrer Tochter Snow, Jimi Blue Ochsenknecht (33), anspielt, darüber lässt sich nur spekulieren.

Fakt ist, dass die Ex-"Make Love, Fake Love"-Lady sich einen Mann wünscht, der auf eigenen Beinen steht und Verantwortung übernimmt.

Ob TV-Kollege Christos Manazidis (39) da eine gute Wahl wäre? Der Comedian wäre jedenfalls nicht abgeneigt: "Man merkt, da ist eine gewisse Spannung, dann flirtet man halt." Yeliz' Team-Partnerin Dilara Kruse (34) glaubt sogar: "Der findet dich gut!"

Dabei wollte Yeliz eigentlich keine "Reality-Typen" mehr ...