SIE sind die Gewinner von "Forsthaus Rampensau Germany"

Kärnten (Österreich) - Eine feuchtfröhliche 15. Staffel " Forsthaus Rampensau Germany " ist zu Ende! Das glückliche Gewinnerpärchen: Gina Beckmann (25) und Leon Content (24).

Die Sieger-Rampensäue: Gina Beckmann (25) und Leon Content (24). © Joyn

Das junge Duo konnte sich im Finale erfolgreich gegen Christos "Chris" Manazidis (39) und Sebastian "C-Bas" Meichsner durchsetzen.

Beim letzten Spiel der Staffel ging es darum, den passenden Schlüssel für die Schatztruhe, in der stolze 25.000 Euro schlummerten, zu finden. Versteckt zwischen Heuballen war Leon der Erste, der das funkelnde Schmuckstück fand und damit die Truhe vor seinen Kontrahenten öffnete.

"Am Ende hatten Gina und Leon etwas mehr Glück und somit haben sie das Spiel auch verdient gewonnen", gab sich Zweitplatzierter Chris geschlagen.

Deutlich dramatischer verlief hingegen das Halbfinale, in der die beiden Finalisten-Paare und Maurice Dziwak (27) mit Papsel gegeneinander antreten mussten.