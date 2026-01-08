SIE sind die Gewinner von "Forsthaus Rampensau Germany"
Kärnten (Österreich) - Eine feuchtfröhliche 15. Staffel "Forsthaus Rampensau Germany" ist zu Ende! Das glückliche Gewinnerpärchen: Gina Beckmann (25) und Leon Content (24).
Das junge Duo konnte sich im Finale erfolgreich gegen Christos "Chris" Manazidis (39) und Sebastian "C-Bas" Meichsner durchsetzen.
Beim letzten Spiel der Staffel ging es darum, den passenden Schlüssel für die Schatztruhe, in der stolze 25.000 Euro schlummerten, zu finden. Versteckt zwischen Heuballen war Leon der Erste, der das funkelnde Schmuckstück fand und damit die Truhe vor seinen Kontrahenten öffnete.
"Am Ende hatten Gina und Leon etwas mehr Glück und somit haben sie das Spiel auch verdient gewonnen", gab sich Zweitplatzierter Chris geschlagen.
Deutlich dramatischer verlief hingegen das Halbfinale, in der die beiden Finalisten-Paare und Maurice Dziwak (27) mit Papsel gegeneinander antreten mussten.
Forsthaus Rampensau Germany: Papsel erleidet Panikattacke im Wasser
In dem Spiel galt es, Fragen richtig zu beantworten und Tennisbälle in der richtigen Farbe anzuordnen. Die Schwierigkeit: Beide Spieler saßen in einem Boot und mussten die Bälle übers Wasser transportieren.
Vor allem für Maurices Vater stellte dies eine Riesen-Herausforderung dar. Der Reality-Neuling landete nämlich ungewollt im Wasser und bekam eine Panikattacke. "Schwimmen geht, aber wenn ich weiß, da ist kein Untergrund zum Stehen ...", erklärte Papsel seinen Aussetzer.
Schnell wurde klar, dass das Duo abbrechen muss. "Papsel hat zugemacht und dann geht halt nichts mehr", so Maurice.
Damit hatten sich die beiden eine Chance auf den Sieg gänzlich verspielt. "Sollte halt nicht sein", gab sich der 27-Jährige traurig.
Immer donnerstags erscheint eine Doppelfolge der neuen Staffel "Forsthaus Rampensau" bei Joyn. Wer nicht bis nächste Woche warten will, kann mit Joyn+ schon jetzt die finalen Episoden 17 und 18 sehen.
Titelfoto: Joyn