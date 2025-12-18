Reality-Star entsetzt mit Aussagen über Frauen: "Deswegen sind das auch Schl*mpen"

Kärnten (Österreich) - Was hat er sich bitte bei diesen Äußerungen gedacht?! In Folge 11 und 12 vom " Forsthaus Rampensau Germany " lässt Marc-Robin Wenz (32) derart frauenfeindliche Aussagen vom Stapel, dass Joyn zu Beginn der Folge sogar eine Triggerwarnung einblendet. Von Einsicht zeigt der Reality-Star hinterher keine Spur.

Marc-Robin (32) zeigt im Gespräch mit Henna (25) kein Fünkchen Einsicht, behauptet gar, dafür bekannt zu sein, "alle Frauen zu lieben". © Joyn

Marc-Robin erzählt in der Küche des "Forsthauses" stolz, dass er beim vergangenen "Spring Spreak"-Festival "als einer von wenigen als Werbegesicht" für das Party-Event eingeladen worden sei und vor Ort "wie der Präsident" hofiert worden wäre.

Zum Entsetzen von Mitstreiterin Dilara Kruse (34) und Maurice Dziwak (27) offenbart der 32-Jährige dann weitere Details aus dieser für ihn wohl ziemlich prägenden Zeit. "Ich hatte da meine Lounge und da waren [sic] halt wirklich so ein Haufen Schl*mpen. Vor meiner Lounge waren 50 Stück, die drum gebettelt haben, zu mir reinzudürfen", behauptet der einstige "Temptation Island"-Fremdgänger voller Stolz.

Dilara ist entsetzt, wie Marc-Robin über Frauen spricht, ermahnt ihn höflich: "Das Wort [Schl*mpe] sagen wir nicht." Der 32-Jährige entgegnet grinsend: "Dann B*tches, nett ausgedrückt."

Wer denkt, schlimmer geht's nicht, wird leider eines Besseren belehrt. Denn im Anschluss berichtet Marc-Robin selbstgefällig, dass er sich diverse "Späße" mit den angeblich von ihm besessenen Frauen - oder wie er sie nennt, Schl*mpen - erlaubt habe.

"Einer hab ich meine Mische komplett über den Kopf gekippt. Dumme Menschen! Hat die alles nicht gebockt, deswegen sind das auch Schl*mpen. Ich hätte denen ins Gesicht spucken können, trotzdem wären die geblieben und hätten gesagt: 'Geh mit mir aufs Hotelzimmer.' Die fanden es so geil, bei mir in der Lounge zu sein." Als Zuschauerin möchte man bei diesen Aussagen wahrlich brechen.