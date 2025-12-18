Reality-Star entsetzt mit Aussagen über Frauen: "Deswegen sind das auch Schl*mpen"
Kärnten (Österreich) - Was hat er sich bitte bei diesen Äußerungen gedacht?! In Folge 11 und 12 vom "Forsthaus Rampensau Germany" lässt Marc-Robin Wenz (32) derart frauenfeindliche Aussagen vom Stapel, dass Joyn zu Beginn der Folge sogar eine Triggerwarnung einblendet. Von Einsicht zeigt der Reality-Star hinterher keine Spur.
Marc-Robin erzählt in der Küche des "Forsthauses" stolz, dass er beim vergangenen "Spring Spreak"-Festival "als einer von wenigen als Werbegesicht" für das Party-Event eingeladen worden sei und vor Ort "wie der Präsident" hofiert worden wäre.
Zum Entsetzen von Mitstreiterin Dilara Kruse (34) und Maurice Dziwak (27) offenbart der 32-Jährige dann weitere Details aus dieser für ihn wohl ziemlich prägenden Zeit. "Ich hatte da meine Lounge und da waren [sic] halt wirklich so ein Haufen Schl*mpen. Vor meiner Lounge waren 50 Stück, die drum gebettelt haben, zu mir reinzudürfen", behauptet der einstige "Temptation Island"-Fremdgänger voller Stolz.
Dilara ist entsetzt, wie Marc-Robin über Frauen spricht, ermahnt ihn höflich: "Das Wort [Schl*mpe] sagen wir nicht." Der 32-Jährige entgegnet grinsend: "Dann B*tches, nett ausgedrückt."
Wer denkt, schlimmer geht's nicht, wird leider eines Besseren belehrt. Denn im Anschluss berichtet Marc-Robin selbstgefällig, dass er sich diverse "Späße" mit den angeblich von ihm besessenen Frauen - oder wie er sie nennt, Schl*mpen - erlaubt habe.
"Einer hab ich meine Mische komplett über den Kopf gekippt. Dumme Menschen! Hat die alles nicht gebockt, deswegen sind das auch Schl*mpen. Ich hätte denen ins Gesicht spucken können, trotzdem wären die geblieben und hätten gesagt: 'Geh mit mir aufs Hotelzimmer.' Die fanden es so geil, bei mir in der Lounge zu sein." Als Zuschauerin möchte man bei diesen Aussagen wahrlich brechen.
Forsthaus Rampensau Germany: Walentina und Eva müssen ins Rein-Raus-Spiel
Später konfrontiert dann Teampartnerin Henna Urrehman (25) Marc-Robin mit dessen frauenfeindlichen Aussagen, versucht ihm klarzumachen, dass diese nicht okay sind. Von Einsicht zeigt der 32-Jährige jedoch kein Fünkchen, erklärt stattdessen, er wisse rein gar nicht, was er falsch gemacht haben soll.
"Was sag ich denn gegen Frauen? Wer ist wohl mehr 'Team Frau' als ich? Ich, der ja eigentlich bekannt dafür ist, dass ich alle Frauen liebe", verkündet er stattdessen großkotzig.
Dass Eva Benetatou (33) und Walentina Doronina (25) beim dritten großen "Absägen" nominiert werden und damit gegen die zuvor bereits angesägten Max Bornmann (29) und Melina Hoch (29) im "Rein-Raus-Spiel" antreten müssen, wird da schon fast zur Nebensache ...
