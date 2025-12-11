Männer-Duo bricht nach TV-Rausschmiss in Tränen aus: "Nicht verdient"

Beim großen Absägen muss das nächste Team in den Folgen 9 und 10 das "Forsthaus Rampensau" verlassen - vorher gibt es jedoch noch ein dramatisches Exit-Game!

Von Laura Miemczyk

Kärnten (Österreich) - Beim großen Absägen muss das nächste Team in den Folgen 9 und 10 das "Forsthaus Rampensau Germany" verlassen - vorher gibt es jedoch noch ein dramatisches Exit-Game!

Oliver (28, l.) und Paul (29) sind nach ihrem verlorenen Exit-Spiel fix und fertig. © Joyn Die Drama-Queens Walentina Doronina (25) und Eva Benetatou (33) erhalten wenig überraschend die meisten Stimmen von ihren Mitstreitern, nachdem die beiden Reality-TV-Diven im Forsthaus für reichlich Unruhe gesorgt hatten. Nicht zuletzt wegen ihres dramatischen Fast-Abgangs, bei dem Walentina dann doch wieder einen Rückzieher macht, haben fast alle Mitbewohner allmählich die Nase von der Krawallmacherin voll. So müssen Walle und Eva gegen Paul Aubster (29) und Oliver Ginkel (28) im "Rein-Raus-Spiel" antreten, nachdem das Männer-Duo die zweitmeisten Stimmen beim Absägen kassiert hatte. In insgesamt drei spannenden Runden müssen die Teams Spielsteine auf ihrer Stirn platzieren und einen kleinen Turm errichten, wobei am Ende tatsächlich Walentina und Eva das Rennen machen und sich den Verbleib im "Forsthaus" sichern - zumindest vorerst. Bachelor in Paradise TV-Teilnehmer macht sich nach Flirt mit zwei Frauen vor allen zum Löffel: "Peinlich!" Paul und Oli sind unterdessen ziemlich geknickt, brechen schließlich beide in Tränen aus und machen keinen Hehl daraus, wie sehr sie die Niederlage mitnimmt. "Andere haben es auf jeden Fall nicht verdient und wir deutlich mehr", weint Paul.

Walentina (25, r.) und Eva (33) können sich den Verbleib im "Forsthaus Rampensau" sichern. © Joyn

Zuvor hatten die beiden Reality-Diven die meisten Stimmen beim großen Absägen kassiert. © Joyn

Leon (24) und Gina (25) werden zu den neuen Oberförstern ernannt - und dürfen damit einem Team den Nominierungsschutz wegnehmen. © Joyn

Forsthaus Rampensau: Melina und Max zoffen sich mit Gina und Leon

Melina (29) ist stinksauer, nachdem sie ihren gerade erst gewonnen Nominierungsschutz an Gina und Leon abgeben muss. © Joyn Zwischen den prominenten Show-Teilnehmern fliegen derweil an gleich mehreren Stellen ziemlich die Fetzen - nicht nur Walentina, Eva und Maurice Dziwak (27) geraten heftig aneinander und schreien sich aus vollem Hals an, auch zwischen Melina Hoch (29), Freund Max Bornmann (29) und den neuen Oberförstern Gina Beckmann (25) und Leon Content (24) entfacht Zoff. Auslöser für den Streit ist Ginas und Leons Entscheidung, Melina und Max kurz vor dem Absägen ihren Safety-Schutz zu entziehen, den das Paar sich bei der letzten Challenge erkämpft hatte. Dazu haben die neuen Oberförster nämlich die Macht - und freuen sich diebisch darüber, was man auch an ihren lächelnden Gesichtern erkennen kann. Melina bringt das dermaßen auf die Palme, dass es erst zum Streit zwischen Leon und der 29-Jährigen kommt, bei dem der TikToker plötzlich in Tränen ausbricht und Freundin Gina petzt, dass er von Melina soeben zum Weinen gebracht worden sei. Die geht daraufhin wiederum auf Melina los - ehe sich auch noch Max einmischt und seinerseits eine Ansage an die Oberförster macht: "Das nächste Mal, wenn du sagst, es bringt dich jemand zum Heulen, dann komm zu mir - dann zeig ich dir, wie das funktioniert!", wettert er gegen Leon. Mein Lokal, Dein Lokal "Mein Lokal, Dein Lokal" in Dresden: Hier kommt das Essen auf einer Achterbahn an den Tisch Mit der Ruhe in den Bergen ist es spätestens ab jetzt endgültig vorbei ...

Leon (24) petzt Freundin Gina (25), dass er von Melina (29) zum Weinen gebracht wurde ... © Joyn

... nachdem Gina (25) Melina (29) daraufhin eine Ansage machen will, mischt sich auch Max (29) ein. © Joyn