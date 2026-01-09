Freitag geht's wieder los: Diese Stars beehren den "Kölner Treff"

Köln - Neues Jahr, alte Moderatoren: Zum ersten Mal im Jahr 2026 begrüßen Susan Link (48) und Micky Beisenherz (48) wieder jede Menge Promis im " Kölner Treff ", um den Stars auf den Zahn zu fühlen.

Die Moderatoren Susan Link (48) und Micky Beisenherz (48) begrüßen auch im Jahr 2026 wieder zahlreiche Promis im "Kölner Treff". © WDR/Melanie Grande

Er sorgte mit dafür, dass "Die Kelly Family" in Deutschland so richtig bekannt wurde: Michael Patrick Kelly (48) schrieb im Jahr 1994 den Song "An Angel", der eigentlich für seine Mutter gedacht war.

Sowohl hierzulande als auch in der Schweiz landete das Lied auf Platz zwei, in Österreich sogar auf eins der Charts. Durch den Song stieg der heute 48-Jährige zum Teenie-Idol auf.

Doch mit Anfang 20 diagnostizierte man bei ihm eine tiefe Depression und Sinnkrise, weshalb er sich für sechs Jahre als Mönch in ein französisches Schweigekloster zurückzog. Vor 15 Jahren stieg er dann aber wieder ins Musikgeschäft ein.

Sebastian Pufpaff (49) sorgte dafür, dass "TV total" nach sechs Jahren Abstinenz wieder zum Quotengarant wurde. Doch vor seinem kometenhaften Aufstieg trat er als Solokünstler in einigen WDR-Sendungen auf.

Im "Kölner Treff" spricht der Entertainer über die Grenzen des Humors – und darüber, wie es sich anfühlt, plötzlich als eine Art Posterboy für einen Jahreskalender zu agieren.