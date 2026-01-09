Freitag geht's wieder los: Diese Stars beehren den "Kölner Treff"
Köln - Neues Jahr, alte Moderatoren: Zum ersten Mal im Jahr 2026 begrüßen Susan Link (48) und Micky Beisenherz (48) wieder jede Menge Promis im "Kölner Treff", um den Stars auf den Zahn zu fühlen.
Er sorgte mit dafür, dass "Die Kelly Family" in Deutschland so richtig bekannt wurde: Michael Patrick Kelly (48) schrieb im Jahr 1994 den Song "An Angel", der eigentlich für seine Mutter gedacht war.
Sowohl hierzulande als auch in der Schweiz landete das Lied auf Platz zwei, in Österreich sogar auf eins der Charts. Durch den Song stieg der heute 48-Jährige zum Teenie-Idol auf.
Doch mit Anfang 20 diagnostizierte man bei ihm eine tiefe Depression und Sinnkrise, weshalb er sich für sechs Jahre als Mönch in ein französisches Schweigekloster zurückzog. Vor 15 Jahren stieg er dann aber wieder ins Musikgeschäft ein.
Sebastian Pufpaff (49) sorgte dafür, dass "TV total" nach sechs Jahren Abstinenz wieder zum Quotengarant wurde. Doch vor seinem kometenhaften Aufstieg trat er als Solokünstler in einigen WDR-Sendungen auf.
Im "Kölner Treff" spricht der Entertainer über die Grenzen des Humors – und darüber, wie es sich anfühlt, plötzlich als eine Art Posterboy für einen Jahreskalender zu agieren.
"Kölner Treff": Mirja du Mont spielt in neuem Kurzfilm zum Thema Depressionen mit
Schon in wenigen Wochen wird sich Mirja du Mont (49) dem Abenteuer "Dschungelcamp" stellen. Zuvor aber redet das Model bei Susan Link und Micky Beisenherz über eine schwere Zeit mit Hörsturz, Panikattacken und einem Klinikaufenthalt.
Außerdem spricht sie über ihre Rolle in einem neuen Kurzfilm, der das Thema Depressionen behandelt.
Der Name Tobias Krell (39) dürfte vielen Menschen nichts sagen. Doch als "Checker Tobi" erklärt der Fernsehmoderator bereits seit 2013 den Kindern auf KiKA die Welt. Für seine "innovative Wissensvermittlung" wurde er vor Kurzem erst mit dem Bayerischen Verfassungsorden ausgezeichnet.
"Ich mache weiter, bis ich umfalle" ist das Motto von Anneliese Hackmann (90), die aus ihrem Wohnzimmer in Essen den Rassekatzenverband "World Cat Federation" gegründet hat.
Wolfgang Trepper (64) hingegen gilt als Mann der lauten Worte. Der Kabarettist schimpft und poltert gerne auf der Bühne. Aber er hat auch ein großes Herz: Denn der Duisburger sammelt nach jeder seiner Vorstellungen Spenden für die Schwachen dieser Welt.
Der "Kölner Treff" am 9. Januar startet um 22 Uhr im WDR. Wer die zweistündige Sendung verpasst hat, für den steht sie im Anschluss auch noch in der WDR-Mediathek auf Abruf zur Verfügung.
Titelfoto: WDR/Melanie Grande