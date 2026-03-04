Legende des 1. FC Köln und bekannte Feministin: Diese Stars geben sich im "Kölner Treff" die Ehre

Köln - Am kommenden Freitag (6. März) gibt es im WDR-Fernsehen eine neue Ausgabe vom " Kölner Treff ". Dieses Mal begrüßen die Moderatoren Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48) eine Legende des 1. FC Köln und die Feministin schlechthin.

Das Moderatoren-Duo Micky Beisenherz (48) und Susan Link (49) begrüßt wieder viele spannende Gäste im "Kölner Treff". © WDR/Melanie Grande

Kein Geringerer als "Prinz Poldi", Lukas Podolski (40), gibt sich die Ehre in der Talkshow. Allerdings wird er dabei nicht über seinen Herzensverein reden, sondern über sein neues Standbein.

Denn der Fußball-Weltmeister von 2014 hat inzwischen viele verschiedene Unternehmen gegründet.

Unter anderem veranstaltet er gemeinsam mit Eventmanager Markus Krampe (55) im September wieder das "Glücksgefühle Festival" am Hockenheimring, das mittlerweile ein Herzensprojekt des Fußballers ist.

Ebenso dabei ist Alice Schwarzer (83). Sie ist wahrscheinlich die bekannteste Feministin Deutschlands und bezieht immer wieder klar Position.

Mit der "Emma" hat sie zudem DIE Zeitschrift des Feminismus geprägt. Doch nicht jeder kann mit ihrer Art etwas anfangen, weshalb die 83-Jährige immer wieder für heftige Debatten und Schlagzeilen, aber auch für Kopfschütteln und Kritik sorgt.

Und jetzt setzt die Frauenrechtlerin noch einen drauf: Mit ihrem neuen Buche wagt sie eine Art bilanzierende Standortbestimmung!