Legende des 1. FC Köln und bekannte Feministin: Diese Stars geben sich im "Kölner Treff" die Ehre
Köln - Am kommenden Freitag (6. März) gibt es im WDR-Fernsehen eine neue Ausgabe vom "Kölner Treff". Dieses Mal begrüßen die Moderatoren Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48) eine Legende des 1. FC Köln und die Feministin schlechthin.
Kein Geringerer als "Prinz Poldi", Lukas Podolski (40), gibt sich die Ehre in der Talkshow. Allerdings wird er dabei nicht über seinen Herzensverein reden, sondern über sein neues Standbein.
Denn der Fußball-Weltmeister von 2014 hat inzwischen viele verschiedene Unternehmen gegründet.
Unter anderem veranstaltet er gemeinsam mit Eventmanager Markus Krampe (55) im September wieder das "Glücksgefühle Festival" am Hockenheimring, das mittlerweile ein Herzensprojekt des Fußballers ist.
Ebenso dabei ist Alice Schwarzer (83). Sie ist wahrscheinlich die bekannteste Feministin Deutschlands und bezieht immer wieder klar Position.
Mit der "Emma" hat sie zudem DIE Zeitschrift des Feminismus geprägt. Doch nicht jeder kann mit ihrer Art etwas anfangen, weshalb die 83-Jährige immer wieder für heftige Debatten und Schlagzeilen, aber auch für Kopfschütteln und Kritik sorgt.
Und jetzt setzt die Frauenrechtlerin noch einen drauf: Mit ihrem neuen Buche wagt sie eine Art bilanzierende Standortbestimmung!
"Kölner Treff": Diese Promis sind ebenfalls dabei
Über das Thema Dating wird Journalistin und Moderatorin Anna Dushime sprechen. Die 38-Jährige, die in Ruanda geboren wurde, war bereits einmal verlobt, lebt aber inzwischen getrennt vom Vater ihres Kindes. Nach zwölf Jahren Pause betrat sie wieder die Welt des Datings.
Zwar hat sie den Richtigen noch nicht gefunden, doch sie empfindet den Supermarkt als besten Ort, um jemanden kennenzulernen. Das erste Date sollte im Übrigen in einer Eckkneipe stattfinden.
Außerdem im "Kölner Treff" zu Gast ist Tahsim Durgun (30). Der Content Creator mit kurdischer Abstammung redet über migrantische Lebenswelten, deutsche Grammatik und Alltagsrassismus.
Auch Schauspielerin Johanna Gastdorf (66) und Comediennes Lisa Feller (49) haben viel zu erzählen.
Der "Kölner Treff" wird am 6. März um 22 Uhr im WDR ausgestrahlt. Für "Verpasser" gibt es die neue Ausgabe im Anschluss dann auch wieder wie gewohnt in der Mediathek zu sehen.
Titelfoto: WDR/Melanie Grande