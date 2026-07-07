Freunde und Familie jahrelang belogen: Sachse landet wegen Videospielen in Klinik

Leipzig - Die tägliche Bildschirmzeit bei vielen Kindern und auch bei Erwachsenen hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Das Handy ist für viele unverzichtbar geworden. In der Y-Kollektiv-Reportage des MDR "Wegen Handy in die Klinik!?" untersucht Reporterin Helena Brinkmann, wann aus dem Medienkonsum eine Sucht wird und wie es Betroffenen geht.

Helena Brinkmann (r.) begleitet Eddy (l.) bei seinem Alltag in der Suchtklinik. Zu seinem Tagesplan gehört unter anderem auch Bogenschießen. © MDR/Phillip Mall

Helena Brinkmann trifft Eddy (Name von der MDR-Redaktion geändert) aus Leipzig das erste Mal in den Saluskliniken Lindow (Brandenburg). Als er 12 Jahre alt war, hat er angefangen, regelmäßig zu zocken. Das hat sich bis zum Erwachsenenalter fortgesetzt.

Irgendwann hat er seine Freundin und seine Familie angelogen. Statt zu studieren, ist er in die Bibliothek gegangen, um zu zocken. "Verdrängung und Vermeidung von Konflikten und negativen Gefühlen sind auf jeden Fall ein Thema bei mir", erzählt er in der Doku.

"Das fing an, als ich schon im Kindergarten gemobbt wurde. Anschluss habe ich dann über Gaming gefunden", erinnert Eddy sich.

Damit ist er nicht allein. Robert Schöneck, Direktor der Saluskliniken Lindow, beobachtet das immer häufiger. "Wenn jemand im realen Leben Schwierigkeiten hat, soziale Kontakte zu knüpfen, fällt es in der virtuellen Welt oft leichter", so der Psychologe. Bei vielen entstehe dann das Gefühl, dass sie im realen Leben nichts taugen, online aber schon.

Ob man von einer Sucht betroffen ist, erkennt man laut dem Experten daran, wie man sich fühlt, wenn man die Nutzung von Medien einstellt. Unruhe, schlechter Schlaf und schlechte Stimmung seien Symptome für eine Sucht. Ebenso, wenn man weiß, dass man sich selbst und anderen mit seinem Verhalten schadet, es aber einfach nicht lassen kann.