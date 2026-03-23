"Frohe Western": RTL zeigt Kino-Hit an Ostersonntag

Köln - In diesem Jahr heißt es bei RTL nicht "Frohe Ostern", sondern "Frohe Western": An Ostersonntag (5. April) zeigt der Kölner Sender über seinen Streamingdienst erstmals die Fortsetzung des Kino-Kult-Hits "Der Schuh des Manitu".

Auf RTL-Zuschauer wartet an Ostern ein besonderes Highlight. © Thomas Banneyer/dpa

Der Streifen mit dem Titel "Das Kanu des Manitu" wird ab 12 Uhr auf RTL+ zu sehen sein. Das haben die Fernsehmacher am Montag angekündigt.

"Damit erreicht meine Karriere als Osterhase seinen absoluten Höhepunkt. Endlich kann ich den Leuten auch mal was Vernünftiges ins Nest legen", freut sich Produzent Michael "Bully" Herbig (57) über das anstehende Debüt.

Im Mittelpunkt des Films, der erst im August 2025 seine Kinopremiere feierte, stehen erneut Abahachi und Ranger, die diesmal ins Visier einer gefährlichen Bande geraten, die es auf das sagenumwobene Kanu des Manitu abgesehen hat.

Neben Regisseur und Hauptdarsteller "Bully" dürfen sich die Fans dabei unter anderem auch auf Comebacks von Christian Tramitz (70), Rick Kavanian (55), Jasmin Schwiers (43) und Sky du Mont (78) freuen. Gedreht wurde vor spektakulären Kulissen von Almeria (Spanien) bis New Mexico (USA).