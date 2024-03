Bachelor-Star nach Not-OP von Freundin verlassen - so fand er den Glauben an die Liebe wieder

Leipzig - Als Influencer und TV-Star Philipp Stehler (35) seinen absoluten Tiefpunkt erleidet und mit einer chronischen Darmerkrankung im Krankenhaus liegt, verlässt ihn seine damalige Freundin. Selbstzweifel nagen an dem ehemaligen "Bachelor in Paradise"-Star, der sich nicht vorstellen konnte, noch einmal die große Liebe zu finden. Wie es nun doch dazu kam, verrät er im MDR-Format " Fundbüro der Liebe ".

Seit es gesundheitlich mit ihm bergab gegangen war, wandte sich seine damalige Freundin mehr und mehr ab. "Ich weiß nicht, was schmerzhafter war, dass ich mit diesem Beutel aufwache oder dass ich beschissen werde", so Philipp.

"2019 musste ich notoperiert werden - durch meine chronisch entzündliche Darmerkrankung war meine Darmwand durchlässig geworden und mir drohte eine Sepsis. Ich musste wochenlang im Krankenhaus liegen und bekam einen künstlichen Darmausgang. Meine Mutter war immer an meiner Seite, aber meinte: 'Hier müsste eigentlich deine Freundin sitzen'", erinnerte sich der Sport-Fan.

2018 verliebte sich Philipp in Fitness-Influencerin Antonia Elena (31) und genoss gemeinsam mit ihr das oberflächliche Jetset-Leben. Doch dann änderte sich für den gebürtigen Brandenburger alles.

"Ich war selbstbewusst und sportlich und habe mich sehr über meinen Körper definiert. Meine Bekanntheit hatte auf jeden Fall Einfluss auf mein Dating-Verhalten", erinnerte sich der heute 35-Jährige, dem so einige Liebeleien im Trash-Kosmos nachgesagt wurden .

Frauen, Fitness, Sex - daraus bestand Philipp Stehlers Leben kurz vor seiner Erkrankung. 2015 nahm er als Kandidat an der Dating-Show "Die Bachelorette" teil und gelangte als einer der ersten Trash-TV-Kandidaten ins Rampenlicht und ins Influencer-Business.

Nach seiner Not-OP bekam Philipp Stehler (35) einen künstlichen Darmausgang. © Instagram/philipp_stehler

Die Beziehung zerbrach und damit auch große Teile seines Selbstbewusstseins.

"Ich dachte, mit den Dates wird das nie wieder was. Wer will denn Sex mit mir haben, wenn ein Beutel mit Scheiße an meinem Bauch hängt?", fragte sich der 35-Jährige.

Nach einer langen Pause von den Frauen kam ihn ihm aber doch der Wunsch nach Zärtlichkeit und einer tiefen Bindung auf. Über Instagram lernte er das Model Vanessa kennen. Die war allerdings aufgrund seiner Vergangenheit nicht ganz so angetan von ihm und es dauerte Monate des Schreibens und Telefonierens, bis die beiden sich trafen.

"Unsere Gespräche waren so deep und ehrlich und ich bemerkte, dass ich ihr an den Lippen hing", schwärmte Philipp. Doch das junge Glück wurde auf eine Probe gestellt: Wegen schweren Rückenschmerzen musste der Influencer erneut ins Krankenhaus eingeliefert und operiert werden.

Ob auch Vanessa gekniffen hat oder zu Philipp und der damals noch jungen Liebe gehalten hat, seht Ihr im ganzen Beitrag von "Fundbüro der Liebe". Diesen könnt Ihr Euch in der MDR-Mediathek oder am Donnerstag um 19.50 Uhr im MDR-Fernsehen angucken.