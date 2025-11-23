Zwangsarbeit im Knast: Frauen berichten vom DDR-Horror-Gefängnis

Stollberg - Wer sich in der DDR öffentlich gegen das Regime stellte, landete schnell hinter Gittern. Die politisch Gefangenen sollten im Knast psychisch gebrochen werden, waren dabei oftmals mit Schwerverbrecherinnen in einer Zelle eingesperrt und mussten harte Zwangsarbeit leisten. In einer neuen ZDF-Dokumentation berichten zwei Frauen über ihre schreckliche Zeit im DDR-Knast.

Das ehemalige DDR-Frauengefängnis in Hoheneck: Hier saßen auch politische Gefangene ein, mussten jeden Tag harte Zwangsarbeit leisten. © Maik Börner

Im Stollberger Ortsteil Hoheneck steht das ehemalige DDR-Frauengefängnis. Vergitterte Fenster, hohe Mauern, graue, kalte Zellen und ein kleiner Innenhof - ein schauriger und düsterer Ort. Hier saßen zu DDR-Zeiten neben Schwerverbrecherinnen auch politische Gefangene ein. Diejenigen, die sich kritisch über das Regime äußerten.

Eine davon war Edda Schönherz (81). In den 70er-Jahren arbeitete sie als Moderatorin beim DDR-Fernsehen, war Mutter von zwei Kindern. Im Laufe der Jahre kritisierte sie immer offener die Verhältnisse im sogenannten "Arbeiter-und-Bauern-Staat".

Doch freier Journalismus war dem Unrechtsstaat ein Dorn im Auge. Ihre kritischen Berichte wurden zensiert. "Wir waren im Grunde keine Journalisten, sondern Regierungssprecher", blickt sie zurück.

In ihr kam immer mehr der Wunsch auf, in der Bundesrepublik zu leben. Sie erkundigte sich 1974, welche Möglichkeiten es zur Ausreise gebe.

Die Stasi hatte Schönherz damit auf dem Schirm, einige Wochen später wurde sie verhaftet, landete nach der U-Haft in Hoheneck. Urteil: drei Jahre Knast wegen staatsfeindlicher Verbindungsaufnahme.