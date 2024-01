"Jon Schnee"-Darsteller Kit Harrington macht Diagnose öffentlich

Kit Harrington hat in einem Podcast über seine gesundheitlichen Probleme gesprochen und eine Diagnose öffentlich gemacht.

Von Karolin Wiltgrupp

London - Als "Jon Schnee" begeisterte er in der beliebten Fantasy-Serie "Game Of Thrones" Millionen Zuschauer. Doch gesundheitlich ging es Kit Harrington (37) lange Zeit nicht gut. Nun sprach der Schauspieler im Podcast "The Hidden 20%" ganz offen über seine Diagnose.

"Jon Schnee"-Darsteller Kit Harrington (37) geht es gesundheitlich besser. © Michael Goulding/ZUMA Wire/dpa Sowohl beruflich als auch privat lief es für Kit Harrington die vergangenen Jahre bestens. Von 2011 bis 2019 verkörperte der 37-Jährige den Bastardsohn Jon Schnee in der Erfolgsserie "Game Of Thrones". Zudem lernte er direkt am Set seine Schauspielkollegin und heutige Frau Rose Leslie (36) kennen, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat. Trotz schauspielerischer Erfolge und privatem Familienglück kämpfte Harrington mit gesundheitlichen Problemen. Jahrelang litt der Schauspieler unter Depressionen und Alkoholsucht. Deshalb begab er sich 2019 in eine Rehaklinik zur Behandlung, wo er auch überraschend die Diagnose "ADHS" bekam. Das Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitäts-Syndrom macht sich oft schon im Kindes- und Jugendalter bemerkbar, kann aber auch erst im Erwachsenenalter auftreten. Im Podcast erinnert sich Harrington an die Zeit als Kind zurück: "Mir wurde klar, dass meine gesamte Vergangenheit dadurch bestimmt wurde. Zum Glück habe ich am richtigen Ort zur richtigen Zeit davon erfahren."

Kit Harrington geht es endlich besser