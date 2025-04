Fans entsetzt: Das sagen Robert Geiss und seine Töchter zu Carmens neuer 22.000-Euro-Visage

Carmen Geiss (59) hat sich im September 2024 im Rahmen einer achtstündigen Beauty-OP das Gesicht runderneuern lassen. © RTLZWEI

Im Rahmen einer achtstündigen Operation in einer Klinik am Bodensee ließ sich die 59-jährige Blondine im September 2024 die Spuren aus 30 Jahren intensiver Hyaluron- und Botox-Nutzung beseitigen. Auch überschüssige Haut wurde entfernt.

Der erste Anblick seiner "neuen" Frau sei auch für ihn "ein Schock" gewesen, gab Robert unmittelbar nach dem Eingriff zu. Inzwischen sieht der Millionär das Ganze pragmatisch: "Ich finde, dass sie jetzt frischer aussieht", stellt er im RTL-Interview klar.

Nach 43 gemeinsamen Jahren sei es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis eine "Renovation" anstehe. Robert erklärt dazu: "Das kennen wir von Häusern, Booten und Wohnungen. Und bei Carmen stand das dann eben auch irgendwann mal aus."

Und was sagen ihre Töchter? "Ich find's gut, dass Mama das gemacht hat, weil wenn man irgendwas hat, […] was man nicht mag, finde ich sollte man das machen. […] Man lebt ja nur einmal", betont Davina (21) in jener "Die Geissens"-Folge, in der die OP thematisiert wird.