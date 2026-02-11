Wirbel um Davina: Tochter von Millionär Robert Geiss bei illegaler Aktion erwischt

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Am Montagabend startet die neue Staffel von "Die Geissens". Zum Auftakt sorgt Davina (22) gleich mal mit einer verbotenen Aktion für Ärger. Das Ganze bleibt nicht ohne Konsequenzen.

Robert Geiss (62) und seine älteste Tochter Davina (22) schlendern in Abu Dhabi durch die Scheich-Zayid-Moschee. © RTLZWEI

In der neuen Doppelfolge flattert Multimillionär Robert Geiss (62) und seiner Familie eine Einladung vom Kulturminister von Abu Dhabi ins Haus. Die Wahl-Monegassen dürfen die Scheich-Zayid-Moschee besuchen, die weltweit zu den größten ihrer Art gehört.

Ein Besuch des heiligen Ortes ist allerdings nur in traditioneller Montur gestattet. Während sich seine Frauen am Tag des Ausflugs also voll verschleiert in schwarzen Roben zeigen, betritt Robert die Moschee im klassischen Scheich-Look.

Beim Gang durch die Hallen sorgt seine älteste Tochter dann für einen echten Aufreger: Davina macht heimlich Bilder für Instagram. Und als wäre das nicht schon pikierend genug, zieht die 22-Jährige dafür auch noch ihr Kopftuch ab. Ein absolutes No-Go in den Emiraten.

Prompt bekommt die schrecklich glamouröse Familie fortan einen Guide zur Seite gestellt. Als "Aufpasserin", wie Davina im Nachhinein vermutet. Auf Instagram postete sie später immerhin nur die Bilder mit Kopftuch.