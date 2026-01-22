Yacht-Drama für Robert Geiss: Da weiß er noch nicht, was Töchter getan haben
Monaco - Erst kürzlich flimmerte das 15-jährige TV-Jubiläum von "Die Geissens" über die Bildschirme, jetzt kehrt die Millionärsfamilie mit einer brandneuen Staffel zurück. Der Inhalt hat es in sich!
Wie jetzt bekannt wurde, fällt der Free-TV-Startschuss auf RTLZWEI bereits am 9. Februar auf dem bewährten Sendeplatz am Montagabend um 20.15 Uhr. Bei RTL+ stehen die neuen Folgen jeweils schon sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung zum Abruf bereit.
Im Mittelpunkt steht dann ein Vorhaben, das vom Münchener Privatsender als das "wohl ambitionierteste" der bisherigen Familiengeschichte bezeichnet wird. Gemeint ist der Komplettumbau der 38-Meter-Yacht "Indigo Star" in Dubai.
Was ursprünglich als millionenschweres Facelift geplant war, entwickelt sich über viele Monate hinweg zu einem "echten Albtraum aus Pfusch, Chaos, Streit und immer neuen Hiobsbotschaften", wie es heißt. Ein Nervenzusammenbruch droht.
Doch nicht nur das Wasserspielzeug von Robert Geiss (61) sorgt für reichlich Drama: Während ihre Eltern in der Wüste schwitzen, lassen es Davina (22) und Shania (21) in Monaco krachen - allerdings nicht im Club, sondern mit dem Farbeimer.
Geheime Aktion von Davina und Shania birgt jede Menge Zündstoff
In einer heimlichen Aktion verpassen die Schwestern der elterlichen Bude unter Zeitdruck ein radikales Makeover. Ob der "sehr eigenwillige" Geschmack ihrer Kinder bei Robert und Carmen (60) zu echten Freudentränen oder doch zum nächsten Familienkrach führt?
Zu guter Letzt stürzt sich das glamouröse Quartett dann auch noch in das schillernde Formel-1-Getümmel. Robert, Carmen, Davina und Shania besuchen mit der "Indigo Star" - wie schon in der vergangenen Staffel - das Saisonfinale in Abu Dhabi.
Exklusive Yachtpartys am Rande der Rennstrecke, internationale Star-DJs, prominente Gäste wie Ralf Schumacher (50) und spontane Tattoo-Aktionen sorgen nicht nur auf dem Wasser für Ausnahmezustand, sondern auch innerhalb der Familie.
Nachdem Davina, Shania und Carmen schon einige Kunstwerke auf der Haut tragen, erwägt nun auch Robert seine Tattoo-Premiere. Wird sich der passionierte Sammler hochmotorisierter Autos wirklich Farbe unter die Haut nadeln lassen?
