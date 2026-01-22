Überfall legte Baustelle lahm: Was wird aus neuer Super-Villa von Robert Geiss?

Südtirol (Italien) - Aktuell weilt Robert Geiss in Südtirol. Alleine in einem großen Hotel-Pool lässt er die Seele baumeln, doch eigentlich ruft das Business. Der 61-Jährige hat News für seine Fans!

Robert Geiss (61) hat die Arbeit rund um seine "Villa Geissini 2.0" in Saint-Tropez wieder aufgenommen. © RTLZWEI

Nur durch ein Gartentor von der "Villa Geissini" getrennt, lässt der Multimillionär auf einer Fläche von 8000 Quadratmetern seit einigen Monaten in Saint-Tropez eine neue "Mega-Mansion" aus dem felsigen Boden stampfen.

Sowohl im Rahmen der RTLZWEI-Doku "Die Geissens" als auch auf Instagram halten er und seine Kult-Familie ihre Follower mit Updates über den Fortschritt auf der Baustelle auf dem Laufenden. Nach dem brutalen Raubüberfall am 14. Juni 2025 ließ Robert den Bau jedoch stoppen.

"Ich werde nicht mehr weiterbauen erstmal", verkündete Robert damals. "Ich sehe nicht ein, ein neues Haus zu bauen in Situationen, dass du hier überfallen wirst!" Er glaubte sogar daran, dass die Täter einen Tippgeber aus dem Dunstkreis der Arbeiter gehabt haben könnten.

Nun scheint es wieder voranzugehen: Zusammen mit seiner Frau Carmen (60) sowie den beiden Töchtern Davina (22) und Shania (21) ist der Unternehmer nach Südtirol gereist, um bei einem Innenarchitekten neue Details für die Super-Villa zu besprechen.