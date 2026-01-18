Stehen Geissens und Wollnys vor TV-Aus? RTLZWEI-Programmboss lässt tief blicken

Köln/München - Angesichts wackeliger Quoten wird immer wieder über ein mögliches TV-Aus für " Die Geissens " und " Die Wollnys " spekuliert. Bei RTLZWEI gibt es derweil eine klare Tendenz.

Egal, ob ein Raubüberfall oder Yacht-Unfall, bei Multimillionär Robert Geiss (61) und seiner Familie ist immer was los. © RTLZWEI

Seit 15 Jahren werden die Familien mit der Kamera begleitet. Die Protagonisten könnten dabei nicht unterschiedlicher sein. Während Geld bei den Millionären keine Rolle spielt, muss Silvia Wollny (60) mit ihrer Großfamilie oft jeden Euro umdrehen.

Und obwohl die Medienwelt derzeit einen extremen Wandel durchlebt, "Die Geissens" und "Die Wollnys" sind immer noch da. "Familien sind nie auserzählt, weil sich ihr Leben ständig verändert", stellte Malte Kruber jetzt gegenüber "DWDL" klar.

Ergänzend fügte der RTLZWEI-Programmdirektor für den Entertainment-Bereich noch hinzu: "Kinder werden älter, Beziehungen wandeln sich, neue Lebensphasen beginnen, und mit jeder Generation entstehen neue Dynamiken." Es werde nie öde.

Dass dabei auch mal tiefe Quoten-Täler durchschritten werden müssen, ist für Kruber ganz normal und gehe auf die "Balance aus Vertrautheit und Entwicklung" zurück: "Die Zuschauer kennen die Familien sehr gut, erleben aber gleichzeitig echte Veränderungen."

Selbstverständlich ist der Langzeit-Erfolg nicht. Für den Programmboss ist dieser eng mit den handelnden Personen verknüpft. Beide Familien hätten eine "hohe Bereitschaft, auch Konflikte, Brüche und Selbstironie zuzulassen".