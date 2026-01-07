"Die Geissens" am Ende? Robert Geiss spricht Klartext

Saint-Tropez (Frankreich) - Stehen " Die Geissens " nach 15 Jahren etwa vor dem Aus? In einem Interview haben sich Robert (61) und Carmen Geiss (60) zu ihrer TV-Rente und einem möglichen Ruhestand geäußert!

Robert Geiss hat noch viel vor: Von TV-Rente und Ruhestand will der 61-jährige Multimillionär jedenfalls noch nichts wissen. © RTLZWEI

"Wir haben noch lange nicht genug!", stellte der Multimillionär jetzt gegenüber "teleschau" klar. "Bei uns passiert immer irgendwas. Die Zuschauer dürfen sich sicherlich noch auf das ein oder andere Jubiläum freuen."

Viel deutlicher kann man den Gerüchten um ein mögliches Ende ihrer Sendezeit wohl kaum den Stecker ziehen. Und auch RTLZWEI hält an der Kult-Familie fest, sendet anlässlich des Jubiläums sogar eine eigene Sondersendung zur Primetime.

"Die Geissens Spezial: Die Jubiläumsparty" läuft am 12. Januar ab 20.15 Uhr und zeigt die Auswanderer dabei, wie sie die glamouröse Mega-Sause planen und vorbereiten - mit allen Höhen und Tiefen. Auch die Feier selbst wird Teil der Sendung sein.

Neben ihrem Ur-Format verfolgen Carmen und Robert aber auch noch weitere Projekte. Hier kann von Ruhestand ebenso keine Rede sein. "Ich sage immer: 'Wer rastet, der rostet'", so der 61-Jährige. "Zu Hause nur auf der Couch zu sitzen, wäre uns viel zu langweilig."