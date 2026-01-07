"Die Geissens" am Ende? Robert Geiss spricht Klartext
Saint-Tropez (Frankreich) - Stehen "Die Geissens" nach 15 Jahren etwa vor dem Aus? In einem Interview haben sich Robert (61) und Carmen Geiss (60) zu ihrer TV-Rente und einem möglichen Ruhestand geäußert!
"Wir haben noch lange nicht genug!", stellte der Multimillionär jetzt gegenüber "teleschau" klar. "Bei uns passiert immer irgendwas. Die Zuschauer dürfen sich sicherlich noch auf das ein oder andere Jubiläum freuen."
Viel deutlicher kann man den Gerüchten um ein mögliches Ende ihrer Sendezeit wohl kaum den Stecker ziehen. Und auch RTLZWEI hält an der Kult-Familie fest, sendet anlässlich des Jubiläums sogar eine eigene Sondersendung zur Primetime.
"Die Geissens Spezial: Die Jubiläumsparty" läuft am 12. Januar ab 20.15 Uhr und zeigt die Auswanderer dabei, wie sie die glamouröse Mega-Sause planen und vorbereiten - mit allen Höhen und Tiefen. Auch die Feier selbst wird Teil der Sendung sein.
Neben ihrem Ur-Format verfolgen Carmen und Robert aber auch noch weitere Projekte. Hier kann von Ruhestand ebenso keine Rede sein. "Ich sage immer: 'Wer rastet, der rostet'", so der 61-Jährige. "Zu Hause nur auf der Couch zu sitzen, wäre uns viel zu langweilig."
Wie ihre Kreditkarten: "Bucket List" der Geissens kennt kein Limit
Bis die Geissens "kürzertreten", würde es noch dauern, wie der passionierte Hobbyangler weiter betonte. Und obwohl die Familie in den 15 TV-Jahren allerhand erlebt und viel Geld verprasst hat, kennt ihre "Bucket List" offenbar kein Limit.
"Sobald wir etwas abgehakt haben, fällt mir das Nächste ein. Die Zuschauer können sehr gespannt sein auf die nächsten Jahre 'Die Geissens', da sieht man dann ja immer das Ergebnis unserer Ideen", erklärte Robert vielsagend.
Doch auch schlimme Erlebnisse bleiben im Kopf. Besonders den Autounfall von Opa Reinhold und ihren Töchtern kann Carmen nicht vergessen. "Ich glaube, dass ganz viele Engel das Fahrzeug beschützt haben", sinnierte sie im Interview. Davina (22) und Shania (21) blieben damals unverletzt.
Auch der brutale Raubüberfall im Juni 2025 wirkt weiter nach. An ihrem Lebensstil wollen Robert und Carmen deshalb aber nichts ändern. "Am Ende weißt du immer alles besser, aber jeder Schritt, ob gut oder schlecht, hat zu dem Leben geführt, das wir heute haben", stellte Robert abschließend klar.
Titelfoto: RTLZWEI