Shania und Davina schenken Papa Robert 500.000-Euro-Karre

Monaco - Bei den Geissens wird zum Staffelstart von "Davina & Shania - We Love Monaco" nicht gegeizt. Doch die Mega-Aktion sorgt für gemischte Reaktionen in der Familie.

Fette Überraschung: Shania (21, M.) und Davina (22) präsentieren Papa Robert (62) eine 500.000-Euro-Karre. © RTLZWEI

Zum Auftakt der RTLZWEI-Show gibt es für Papa Robert Geiss (62) nämlich keinen kleinen Blumenstrauß, sondern gleich einen Ferrari Purosangue. Preislich liegt der Luxus-Flitzer irgendwo zwischen 380.000 und 500.000 Euro.

Davina (22) ist dabei ganz trocken: "Auto Nummer 18". Damit wächst die ohnehin schon beeindruckende Sammlung des Millionärs weiter.

Von Rolls-Royce über Bentley bis hin zu Lamborghini und Ford F-150 Raptor ist bei Robert ohnehin schon alles dabei.

Überreicht wird das PS-Geschenk im Monte-Carlo Beach Club. Ganz ahnungslos ist Robert aber nicht: "Am Ende musste ich es bezahlen, aber sie mussten es organisieren. Es ist nicht leicht, so ein Auto zu bekommen. Aber die Kinder haben es auf die Reihe gekriegt."

Mama Carmen Geiss (60) hält sich mit der Begeisterung eher zurück. "Was soll der Sch***?", platz aus ihr heraus, als der Ferrari vorfährt. Wenig später lässt sie sich dann aber doch wieder ein bisschen besänftigen.