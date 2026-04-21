Shania und Davina schenken Papa Robert 500.000-Euro-Karre
Monaco - Bei den Geissens wird zum Staffelstart von "Davina & Shania - We Love Monaco" nicht gegeizt. Doch die Mega-Aktion sorgt für gemischte Reaktionen in der Familie.
Zum Auftakt der RTLZWEI-Show gibt es für Papa Robert Geiss (62) nämlich keinen kleinen Blumenstrauß, sondern gleich einen Ferrari Purosangue. Preislich liegt der Luxus-Flitzer irgendwo zwischen 380.000 und 500.000 Euro.
Davina (22) ist dabei ganz trocken: "Auto Nummer 18". Damit wächst die ohnehin schon beeindruckende Sammlung des Millionärs weiter.
Von Rolls-Royce über Bentley bis hin zu Lamborghini und Ford F-150 Raptor ist bei Robert ohnehin schon alles dabei.
Überreicht wird das PS-Geschenk im Monte-Carlo Beach Club. Ganz ahnungslos ist Robert aber nicht: "Am Ende musste ich es bezahlen, aber sie mussten es organisieren. Es ist nicht leicht, so ein Auto zu bekommen. Aber die Kinder haben es auf die Reihe gekriegt."
Mama Carmen Geiss (60) hält sich mit der Begeisterung eher zurück. "Was soll der Sch***?", platz aus ihr heraus, als der Ferrari vorfährt. Wenig später lässt sie sich dann aber doch wieder ein bisschen besänftigen.
Geiss-Töchter wagen sich auf die Rennstrecke
Abseits des PS-Spektakels geben Davina und Shania auch private Einblicke in ihr Leben. Davina erzählt offen: "Wir wohnen beide noch in Monaco und haben beide auch noch keinen Freund".
Statt Herzklopfen steht bei den beiden aktuell eher Karriere im Fokus, wie sie gegenüber der BILD verraten: "Da gibt's kein 'Papa regelt das'. Da mussten wir liefern", so Shania.
Neben dem Ferrari-Highlight wird es in der neuen Staffel auch richtig actionreich: Auf der Rennstrecke Paul Ricard wollen Davina und Shania zeigen, was in ihnen steckt.
Zunächst steht ihnen ein Profi zur Seite, doch später sollen die beiden auch noch selbst ans Steuer, und zwar mit ihren eigenen Luxusautos.
Neue Folgen von "Davina & Shania - We Love Monaco" laufen immer montags um 21.15 Uhr bei RTLZWEI und sind bereits sieben Tage vorab auf RTL+ verfügbar.
Titelfoto: RTLZWEI