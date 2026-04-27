Panik und Angst bei den Geissens: Wieder Alarm in ihrer Luxusvilla

Saint-Tropez (Frankreich) - Aufregung bei den Geissens: In ihrer Luxusbleibe in Saint-Tropez löst der Alarm los - und das gleich zweimal. Sofort werden böse Erinnerungen wach an den brutalen Raubüberfall im vergangenen Sommer …

Seit 2011 lassen "Die Geissens" ihr glamouröses Leben nun schon von TV-Kameras begleiten. © RTLZWEI

Eigentlich herrscht bei "Die Geissens" in der "Villa Geissini" eine gelöste Stimmung. Doch gerade als Carmen (60) ihren Töchtern ein Geschenk überreichen will, macht sich plötzlich Panik und Angst breit. Das neu installierte Sicherheitssystem schlägt an.

Doch schnell gibt es Entwarnung: Eine mehrköpfige Einbrecherbande, die mit gezückten Waffen ins Wohnzimmer der Millionärsfamilie stürmt, steckt diesmal nicht dahinter. Robert (62) ist im Esszimmer "versehentlich" an den neuen Panikknopf gestoßen.

Nachdem der Unternehmer sein Domizil im Süden Frankreichs nach dem Vorfall im Juni 2025 zu einem Hochsicherheitstrakt hat umbauen lassen, befürchtet er nun das Schlimmste: "Jetzt kommt die Security, bewaffnete Bodyguards alles um die Ecke. Müssen wir alles wieder einstellen."

Davina (22) zeigt für den Lapsus keinerlei Verständnis. Gnadenlos rechnet sie in der Folge mit ihrem Vater ab: "Du kannst gar nichts!" Und auch Carmen befürchtet: "Jetzt kommt hier gleich die Polizei." Kurz darauf beruhigen sich die erhitzten Gemüter wieder.