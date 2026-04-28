Luxusvilla-Bau gestoppt! Robert Geiss will seinem Architekten nach illegaler Aktion an den Kragen

Saint-Tropez (Frankreich) - Robert Geiss (62) ist sauer! Auf seiner Luxus-Baustelle in Südfrankreich herrscht (mal wieder) Stillstand. Die Wut des Unternehmers richtet sich diesmal gegen den Architekten. Er droht mit Rausschmiss.

Direkt neben ihrer "Villa Geissini" in Saint-Tropez lassen Robert Geiss (62) und seine Familie eine neue Luxusvilla aus dem Boden stampfen. © RTLZWEI

Nur durch ein Gartentor von der "Villa Geissini" getrennt, lässt der Multimillionär auf einer Fläche von 8000 Quadratmetern seit einigen Monaten in Saint-Tropez eine neue "Mega-Mansion" aus dem felsigen Boden stampfen.

Doch das Projekt lahmt. "Es muss weitergehen, ich brauche Lösungen - ansonsten muss ich den Architekten austauschen. Ich will Action, die Baustelle steht still außer meine eigenen Leute", wütet Robert in der TV-Serie "Die Geissens".

Um das Gebäude weiterbauen zu können, müssen noch ein paar Bäume auf dem Areal gefällt werden. Wenig später geht es auch schon los: Bei diesem Spektakel möchte der Modemacher natürlich hautnah dabei sein.

Aus Sicht seiner Gattin wagt er sich jedoch etwas zu nah ans Geschehen heran. "Robert, bitte geh da weg. Du kannst nicht hören, ne?", blafft Carmen (60) ihren Liebsten an. Doch alles geht gut. Kurz darauf trifft auch noch der Architekt ein. Die Hoffnung auf Fortschritt lebt.

"Unser Architekt blüht auf einmal wieder auf. Vielleicht bekommen wir das Haus ja doch noch schneller fertig, als wir denken", zeigt sich die Kult-Blondine dezent optimistisch. Doch sie hat sich zu früh gefreut: Plötzlich geht nichts mehr!