Luxusvilla-Bau gestoppt! Robert Geiss will seinem Architekten nach illegaler Aktion an den Kragen
Saint-Tropez (Frankreich) - Robert Geiss (62) ist sauer! Auf seiner Luxus-Baustelle in Südfrankreich herrscht (mal wieder) Stillstand. Die Wut des Unternehmers richtet sich diesmal gegen den Architekten. Er droht mit Rausschmiss.
Nur durch ein Gartentor von der "Villa Geissini" getrennt, lässt der Multimillionär auf einer Fläche von 8000 Quadratmetern seit einigen Monaten in Saint-Tropez eine neue "Mega-Mansion" aus dem felsigen Boden stampfen.
Doch das Projekt lahmt. "Es muss weitergehen, ich brauche Lösungen - ansonsten muss ich den Architekten austauschen. Ich will Action, die Baustelle steht still außer meine eigenen Leute", wütet Robert in der TV-Serie "Die Geissens".
Um das Gebäude weiterbauen zu können, müssen noch ein paar Bäume auf dem Areal gefällt werden. Wenig später geht es auch schon los: Bei diesem Spektakel möchte der Modemacher natürlich hautnah dabei sein.
Aus Sicht seiner Gattin wagt er sich jedoch etwas zu nah ans Geschehen heran. "Robert, bitte geh da weg. Du kannst nicht hören, ne?", blafft Carmen (60) ihren Liebsten an. Doch alles geht gut. Kurz darauf trifft auch noch der Architekt ein. Die Hoffnung auf Fortschritt lebt.
"Unser Architekt blüht auf einmal wieder auf. Vielleicht bekommen wir das Haus ja doch noch schneller fertig, als wir denken", zeigt sich die Kult-Blondine dezent optimistisch. Doch sie hat sich zu früh gefreut: Plötzlich geht nichts mehr!
Carmen Geiss spricht von bewusster Schikane und "Rebellion"
Carmen klärt die Zuschauer auf: "Ja, jetzt haben wir hier Baustopp." Auch der Architekt ist nicht mehr da - ganz zur Verärgerung der 60-Jährigen. "Nur, wenn man die Hand aufhalten muss", komme er, stichelt Carmen gehässig gegen den Dienstleister.
"Es ist das erste Mal, dass wir in unserem Leben mit einem Architekten ein Haus bauen - und was haben wir? Die Arschkarte gezogen", ärgert sich die Mutter von Davina (22) und Shania (21) weiter. Daher lautet ihr Spitzname für den Herren auch "Arschitekt".
Doch wo liegt das Problem? Offenbar wurden einige Bäume ohne Genehmigung des Rathauses entfernt. Der nächste Behörden-Streit bahnt sich an. Zu viel für Robert: "Am Ende des Tages müssen wir den Architekten rausschmeißen, weil der ist ja schuld daran", stellt er unmissverständlich klar.
Als er und Carmen dann auch noch entdecken, dass ausgerechnet der Baum vor ihrer Garage noch steht, platzt der "Jetset"-Sängerin endgültig der Kragen. "Vielleicht hat er das extra gemacht", wütet Carmen. "Die wissen, dass wir die Garage benutzen wollen. [Das] kann schon so 'ne Art Rebellion sein."
Wie es auf der Großbaustelle weitergeht, seht Ihr immer montags, ab 20.15 Uhr, in den neuen Folgen von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" auf RTLZWEI. Auf RTL+ sind die entsprechenden Episoden schon jetzt verfügbar.
Titelfoto: RTLZWEI