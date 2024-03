Erster Besuch auf Luxus-Yacht ihres Sohnes: Mutter von Robert Geiss rastet völlig aus!

Dénia (Spanien) - In der neuen Doppelfolge von " Die Geissens " bekommt es die "Indigo Star" mit einer echten Naturgewalt zu tun: Oma Margret! Die Mutter von Robert Geiss (60) macht aus der Luxus-Yacht ihres Sohnes verbales Kleinholz!

Und auch ihre Töchter Davina (20) und Shania (19) haben bereits eine böse Vorahnung: "Keine Minute auf dem Boot und schon was auszusetzen … das endet heute nicht gut!"

Kaum an Bord, geht das Gemecker auch schon los: "Würde mich ja wahnsinnig machen", urteilt die rüstige Rentnerin über den neuen Spieltisch. Auch "Falten im Teppich" sind ihr ein Dorn im Auge. Und der Fleck auf dem Sofa geht ebenfalls überhaupt nicht. "Meine Schwiegermutter sieht einfach alles", erklärt Carmen gegenüber dem Kamera-Team.

Roberts Eltern waren angeblich noch nie an Bord der "Indigo Star". Im spanischen Dénia sollen Margret und Reinhold sich persönlich ein Bild von dem Statussymbol machen. Doch das Vorhaben erleidet einen eklatanten Schiffbruch.

Vor der Überführung in die Wüstenmetropole stand aber noch die Inspektion von Carmens Schwiegermutter auf dem Programm. Zur Erinnerung: Die Dreharbeiten zur TV-Serie liegen bereits mehr als ein halbes Jahr zurück.

Margret Geiss fühlt sich auf der Yacht ihres Sohnes überhaupt nicht wohl. An wirklich allem hat Roberts Mutter etwas auszusetzen. © RTLZWEI

Die beiden Millionärstöchter sollen recht behalten. Doch vorher geht's in Roberts schwimmendem Arbeitszimmer weiter. Margret rümpft die Nase und motzt: "Hier ist schlechte Luft drin. Hier mufft es!"

Zu guter Letzt wird auch noch mit dem Badezimmer abgerechnet. Als Margret ihr Bein in die Wanne heben will, meckert sie: "Stell' dir mal vor, ich muss jetzt in die Badewanne rein, da kriege ich schon einen Krampf im Oberschenkel!"

Doch nicht nur die Luxus-Yacht gefällt der gebürtigen Kölnerin nicht, auch ihr ältester Sprössling fällt mit seiner Optik durchs Wohlfühl-Raster. "Ich finde meinen Sohn mit dem Bart schrecklich", stellt sie klar.

Es kann nicht noch schlimmer kommen? Doch! Kurz nach dem Ablegen in Dénia flippt Roberts Mutter vollends aus. "Ich könnte platzen, so doof ist das hier", poltert Margret. Trotz eines schützenden Armbands hat sie auf offener See plötzlich mit ihrer Übelkeit zu kämpfen. Es kommt zum Abbruch!

Wie die einzelnen Familienmitglieder auf den gescheiterten Familienausflug reagieren, erfahrt Ihr am Montag in einer neuen Doppelfolge von "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie" bei RTLZWEI.