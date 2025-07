Der Raubüberfall und seine Folgen: Jetzt zieht Robert Geiss drastische Konsequenzen!

Saint-Tropez (Frankreich) - Rund sechs Wochen nach dem brutalen Raubüberfall auf ihrem Anwesen in Saint-Tropez haben Carmen (60) und Robert Geiss (61) jetzt drastische Konsequenzen gezogen.

Alles in Kürze

Robert Geiss (61) möchte sich und seine Familie nach dem brutalen Raubüberfall im Juni in Zukunft besser schützen. © Instagram/robertgeiss_1964 (Screenshot)

In den vergangene Tagen hat die Millionärsfamilie die Sicherheitsmaßnahmen rund um die "Villa Geissini" massiv aufgestockt. Das Grundstück habe sich "in eine echte Sicherheits-Oase verwandelt", wie Carmen auf ihrem Instagram-Kanal berichtet.

Weiter verkündet sie voller Stolz: "Jetzt steht bei uns ein System, das einem Fort Knox gleicht - und gibt uns endlich wieder das Gefühl, sicher und geschützt zu sein." Dazu postet sie ein Foto mit Robert, ihren Töchtern Davina (22) und Shania (20) und diversen Monteuren.

Auch der Hausherr selbst meldete sich auf seinem Profil zu Wort. "Wir sind fleißig am Arbeiten, am Aufrüsten: neue Alarmanlage, neuer Zaun, neue Sicherheit. Damit uns das, was passiert ist, nicht nochmal passieren kann", erklärt Robert gegenüber seinen Fans.

Zusätzlich werde ein nagelneues Kamerasystem installiert. "Damit wir auch hinterher alles im Bild haben", so die Begründung des Modemachers. Scherzhaft schiebt er noch hinterher, dass die Reality-TV-Show der Familie nun live gesendet werden könne.