Geissens vor dem Aus? Robert und Carmen wollen Fans "nicht auf die Nerven gehen"

Am 6. Januar startet die nunmehr 23. Staffel von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" bei RTLZWEI. © RTLZWEI

Bereits seit 2011 lässt der Multimillionär sich und seine Frau Carmen (59) sowie die beiden Töchter Davina (21) und Shania (20) von Kameras begleiten, um den TV-Zuschauern exklusive Einblicke in das Leben der Superreichen zu gewähren.

Für viele Fans ergibt der Montag nur Sinn, wenn um 20.15 Uhr Carmens markante Reibeisenstimme aus der Glotze schallt und es wieder heißt: "Jetset - oh oh oh oh - Rooooobärt". Plötzlich spricht die Kult-Familie allerdings offen über ein Ende der Serie.

"Wenn wir merken, dass wir irgendwann keine Einschaltquoten mehr haben, dann wollen wir den Leuten auch nicht weiter auf die Nerven gehen. Dann würden wir das Ganze auch beenden", stellte der Modemacher gegenüber "teleschau" jetzt klar.

Carmen fügte noch ergänzend hinzu, dass die Produktion der Serie allen nach wie vor großen Spaß bereite, auch wenn die Drehtage manchmal anstrengend seien. "Wir sind viel zusammen, das ist auch das Positive", so die 59-Jährige. Als Familie um die Welt zu reisen sei "schon toll".