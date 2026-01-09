Heftiger Ausraster vor TV-Kamera: Robert Geiss will Yacht-Kapitän schlagen
Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Robert Geiss schäumt vor Wut: Kurz vor den Feierlichkeiten zum 15-jährigen TV-Jubiläum von "Die Geissens" knöpft sich der 61-Jährige seinen Yacht-Kapitän vor und droht: "Ich hau' den vom Boot!"
Noch bevor sich die "Indigo Star" im Hafen von Dubai in Richtung "Monaco" auf der künstlich angelegten Immobilien-Inselgruppe "Heat of Europe" in Bewegung setzt, ahnt der zweifache Familienvater bereits, dass mit dem Ersatzmann am Steuer etwas nicht stimmt.
"Der hat noch nicht kapiert, wie das angeht", ätzt Robert, als er bemerkt, wie ratlos der Neuling auf der Kommandobrücke auf die komplexe Schaltzentrale des Luxusdampfers starrt. Irgendwann röhren die Motoren dann aber doch.
Zu diesem Zeitpunkt glaubt der Multimillionär noch, das Gröbste sei überstanden. "Er hat den Vorteil, er muss nur geradeaus fahren. Das wird er wohl irgendwie auf die Reihe bekommen", witzelt Robert - wird jedoch schnell eines Besseren belehrt.
Bei der Anfahrt auf "Monaco" bremst sein Aushilfskapitän viel zu spät und verpasst dadurch die vorgesehene Anlegestelle. Geiss kann es nicht fassen: "Jetzt ist er vorbeigefahren, der Depp." Auch bei Ehefrau Carmen steigt inzwischen die Skepsis.
"Er sagt, er ist Kapitän, aber Ich glaube, er hat die Papiere gefälscht", mutmaßt die Kult-Blondine. Doch egal, ob Captain Hook oder Käpt'n Iglo, angelegt werden muss trotzdem. Dabei kommt die "Indigo Star" dem Steg allerdings gleich mehrfach bedrohlich nahe.
Robert Geiss faltet seinen Yacht-Kapitän zusammen: "Du fährst wie ein Kind!"
Selbst Tochter Davina ist mit den Nerven völlig am Ende. "Ich bin schweißgebadet. Wir haben hier gleich einen richtigen Schaden", erklärt die 22-Jährige, während ihre Mutter immer wieder panisch "Weg, weg"-Kommandos von der Reling brüllt.
Als dann auch noch Shania am Bug auftaucht, pflaumt Robert sie sofort an: "Geh da weg! Wenn das abreißt, bist du tot!" Der Geduldsfaden des 61-Jährigen ist längst gerissen. Und auch für seinen Kapitän wird die Luft immer dünner: "Das ist eine Pappnase. Der muss vom Boot."
Lust auf Party hat der Modemacher jedenfalls keine mehr, nachdem das Boot endlich am Steg angelegt hat. Viel lieber regt er sich noch weiter über den "Blindgänger" am Steuer seiner Yacht auf.
Immer noch völlig aufgebracht droht Robert: "Ich hau' den vom Boot."
Um der Schimpftirade einen krönenden Abschluss zu gönnen, brüllt der Unternehmer den völlig verunsicherten Skipper dann auch noch direkt ins Antlitz: "Du fährst wie ein Kind, du bist doch kein Kapitän. Das ist eine Katastrophe."
Ob die anschließende Sause die Stimmung des Multimillionärs wieder aufhellen kann? Das Special zum "Geissens"-Jubiläum läuft als Doppelfolge am Montag (12. Januar) bei RTLZWEI und ist schon jetzt bei RTL+ verfügbar.
Titelfoto: RTLZWEI