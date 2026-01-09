Heftiger Ausraster vor TV-Kamera: Robert Geiss will Yacht-Kapitän schlagen

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Robert Geiss schäumt vor Wut: Kurz vor den Feierlichkeiten zum 15-jährigen TV-Jubiläum von " Die Geissens " knöpft sich der 61-Jährige seinen Yacht-Kapitän vor und droht: "Ich hau' den vom Boot!"

Wenn es um ihre Yacht geht, verstehen Robert (61) und Carmen Geiss (60) keinen Spaß. © RTLZWEI

Noch bevor sich die "Indigo Star" im Hafen von Dubai in Richtung "Monaco" auf der künstlich angelegten Immobilien-Inselgruppe "Heat of Europe" in Bewegung setzt, ahnt der zweifache Familienvater bereits, dass mit dem Ersatzmann am Steuer etwas nicht stimmt.

"Der hat noch nicht kapiert, wie das angeht", ätzt Robert, als er bemerkt, wie ratlos der Neuling auf der Kommandobrücke auf die komplexe Schaltzentrale des Luxusdampfers starrt. Irgendwann röhren die Motoren dann aber doch.

Zu diesem Zeitpunkt glaubt der Multimillionär noch, das Gröbste sei überstanden. "Er hat den Vorteil, er muss nur geradeaus fahren. Das wird er wohl irgendwie auf die Reihe bekommen", witzelt Robert - wird jedoch schnell eines Besseren belehrt.

Bei der Anfahrt auf "Monaco" bremst sein Aushilfskapitän viel zu spät und verpasst dadurch die vorgesehene Anlegestelle. Geiss kann es nicht fassen: "Jetzt ist er vorbeigefahren, der Depp." Auch bei Ehefrau Carmen steigt inzwischen die Skepsis.

"Er sagt, er ist Kapitän, aber Ich glaube, er hat die Papiere gefälscht", mutmaßt die Kult-Blondine. Doch egal, ob Captain Hook oder Käpt'n Iglo, angelegt werden muss trotzdem. Dabei kommt die "Indigo Star" dem Steg allerdings gleich mehrfach bedrohlich nahe.