Nach Überfall: Robert Geiss zieht Konsequenzen und lässt heftige Ansage folgen
Saint-Tropez (Frankreich) - Knast statt Traumvilla: Multimillionär Robert Geiss (61) und Ehefrau Carmen (60) haben nach dem brutalen Raubüberfall in ihrem Zuhause in Saint-Tropez einige drastische Konsequenzen gezogen.
Was am Abend des 14. Juni 2025 geschah, wollen die beiden nicht noch einmal erleben. Vier Männer waren damals in die "Villa Geissini" eingedrungen, um das Glamour-Paar unter vorgehaltener Waffe und brutaler Vorgehensweise um ihr Hab und Gut zu erleichtern.
Damit so etwas nie wieder vorkommt, rüstet die TV-Familie seine mondänen vier Wände in dem Mittelmeer-Hotspot seither zu einer Festung um. RTLZWEI zeigt die Umbaumaßnahmen im Rahmen eines zweiteiligen Specials rund um den Überfall.
Hochmoderne Sicherheitskameras, ein Zaun aus Stacheldraht, Laser, Personenschützer, mehrere "Panikknöpfe" und Speere auf dem Eingangstor sollen "Die Geissens" in Zukunft vor sämtlichen Halunken schützen.
"Wenn die in Zukunft hier reinkommen, sitzen da draußen Bodyguards, die brechen denen die Arme, das Genick", lässt Robert alle potenziellen Einbrecher wissen. Ergänzend fügt er noch hinzu: "Wer all diese Hindernisse überwinden kann, den erschlage ich persönlich!"
Tochter Shania (21) ist bemüht, die Kampfansage abzumildern und versichert gegenüber dem Kamerateam: "Keine Sorge, das war natürlich nur ein Spaß von Papa." Roberts Gesichtsausdruck lässt jedoch anderes vermuten …
Beinahe aufgespießt: Sonnenbrille bewahrt Robert Geiss vor Verletzung
Dass die getroffenen Maßnahmen durchaus ihre Wirkung erzielen können, muss der Auto-Sammler dann auch sogleich am eigenen Leib erfahren. Ganz zufällig verletzt er sich nämlich an einem der Speere auf dem Eingangstor.
Als Robert sie beim Umbau für den Handwerker auf dem Tor platziert, kippt ihm einer der Aufsätze entgegen. Nur seine Sonnenbrille kann verhindern, dass er am Auge getroffen wird. "Das hätte sehr, sehr, sehr schlecht ausgehen können", merkt Tochter Davina besorgt an.
Gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester muss die 22-Jährige zudem ziemlich widerwillig bei den Umbauarbeiten auf dem Anwesen mit anpacken. "Ich dachte, wir machen nur unser Haus sicher, und jetzt machen wir auch noch Gartenarbeit?", beschwert sie sich.
Mit Blick auf die umfassenden Sicherheitsmaßnahmen, die das Luxusdomizil tatsächlich in einem anderen Licht erscheinen lassen, stellt die gebürtige Monegassin dann auch noch sehr treffend fest: "Das sieht echt aus wie im Knast."
Die beiden Sonderfolgen "Die Geissens Spezial: Der Überfall" sind schon jetzt auf RTL+ und am Montag, 5. Januar, ab 20.15 Uhr auf RTLZWEI zu sehen.
Titelfoto: RTLZWEI