Keinen Bock mehr auf Deutschland: Robert Geiss und Gattin Carmen sprechen Klartext

Saint-Tropez (Frankreich) - Deutschland? Nein, danke! Robert (61) und Carmen Geiss (60) haben sehr deutlich klargestellt, warum eine Rückkehr in ihre alte Heimat für sie nicht mehr infrage kommt.

Robert (61) und Carmen Geiss (60) können sich eine Rückkehr nach Deutschland nicht mehr vorstellen. (Archivfoto) © RTLZWEI

Monaco, Saint-Tropez, Dubai: Das Millionärsehepaar aus Köln hat inzwischen Wohnsitze an einigen der exklusivsten Flecken dieser Erde. Bereits seit Mitte der 1990er-Jahre wohnt das Paar im Ausland.

Haben Robert und Carmen ihre deutschen Wurzeln da überhaupt noch im Blick? "Wir verfolgen natürlich, was in Deutschland so passiert. Auch, wenn wir nicht mehr dort wohnen", erklärt der Hobbyangler im Interview mit "teleschau".

Lachend fügt er dann noch hinzu: "Ein Stück Heimat wird es immer bleiben, aber auf Dauer ist uns das Wetter einfach zu schlecht." Grundsätzlich wünscht sich der 61-Jährige für sein Geburtsland aber, "dass die Leute wieder mehr zusammenhalten".

Zur Frage, ob sie irgendwann einmal wieder in ihre deutsche Heimat zurückkehren wollen, hat Gattin Carmen eine eindeutige Meinung. "Das ist für uns eigentlich keine Option. Wir brauchen viel Sonne im Leben", so die "Jetset"-Interpretin.