Halbes Jahr nach Überfall auf Luxusvilla: "Die Geissens"-Einbrecher verhaftet

Saint Tropez (Frankreich) - Mehr als ein halbes Jahr nach dem brutalen Raubüberfall auf Carmen (60) und Robert Geiss (61) hat die französische Polizei zahlreiche Täter geschnappt!

Unter anderem mit diesen Fotos aus der Überwachungskamera haben Robert und Carmen Geiss nach den Einbrechern gefahndet. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Robert Geiss

Unzählige und schier endlose Wochen des Hoffens und Bangens gehören damit der Vergangenheit an.

Laut BILD hatten die französischen Anwälte die Geissens Ende des Vorjahres darüber informiert, dass die Fahndung nach den Einbrechern erfolgreich gewesen sei.

"Sie konnte uns bestätigen, dass mehrere Täter inhaftiert wurden. Die Staatsanwaltschaft und Polizei in Saint Tropez in Frankreich waren und sind weiter sehr aktiv", erklärt Familienoberhaupt Robert gegenüber Bild.

Zu den Akten gelegt wird der brutale Raub vom 14. Juni damit aber noch nicht.

Auch für Carmen sind die jüngsten Neuigkeiten ein Schritt in die richtige Richtung. Unter anderem, um das Erlebte persönlich zu verarbeiten. "Für uns ist das ein erstes gutes Zeichen, dass die Täter nicht ungeschoren davonkommen."