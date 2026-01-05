Halbes Jahr nach Überfall auf Luxusvilla: "Die Geissens"-Einbrecher verhaftet
Saint Tropez (Frankreich) - Mehr als ein halbes Jahr nach dem brutalen Raubüberfall auf Carmen (60) und Robert Geiss (61) hat die französische Polizei zahlreiche Täter geschnappt!
Unzählige und schier endlose Wochen des Hoffens und Bangens gehören damit der Vergangenheit an.
Laut BILD hatten die französischen Anwälte die Geissens Ende des Vorjahres darüber informiert, dass die Fahndung nach den Einbrechern erfolgreich gewesen sei.
"Sie konnte uns bestätigen, dass mehrere Täter inhaftiert wurden. Die Staatsanwaltschaft und Polizei in Saint Tropez in Frankreich waren und sind weiter sehr aktiv", erklärt Familienoberhaupt Robert gegenüber Bild.
Zu den Akten gelegt wird der brutale Raub vom 14. Juni damit aber noch nicht.
Auch für Carmen sind die jüngsten Neuigkeiten ein Schritt in die richtige Richtung. Unter anderem, um das Erlebte persönlich zu verarbeiten. "Für uns ist das ein erstes gutes Zeichen, dass die Täter nicht ungeschoren davonkommen."
Raubüberfall war "Angriff auf unser Leben"
Anders als noch vor einigen Monaten hätten die Erfahrungen vom Juni-Abend mittlerweile aber keinen so großen Stellenwert mehr, erklärt die 60-Jährige.
"Uns belastet das Thema zum Glück nicht mehr so stark. Das Leben geht weiter."
Nach vorne gebracht hätten die TV-Ikonen ausgerechnet die Dreharbeiten zur Sonderausgabe von "Die Geissens".
"Wir machen eine Spezialsendung zu dem Thema Anfang des Jahres. Das war für uns, offen gesagt, gut. Wie eine Therapie, da konnten wir alles noch einmal verarbeiten", lassen die Selfmade-Millionäre die Tat Revue passieren, die im Nachhinein als "Angriff auf unser Leben" bewertet wird.
"Es ist ein gutes Gefühl, zu wissen, dass sie bereits mehrere Täter gefasst haben und anscheinend auch noch weiter suchen. Jetzt kommt hoffentlich bald der finale Abschluss mit Anklage und Verurteilung."
Nähere Hintergründe zu einer Anklage oder anstehenden Gerichtsterminen nennen Carmen und Robert aber nicht.
Titelfoto: RTLZWEI/RTLZWEI/obs