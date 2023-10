"Jetzt ist SIE da!" Traum von Robert und Carmen Geiss geht in Erfüllung

Dubai - Bereits vor wenigen Monaten kündigte Robert Geiss (59) an, dass er und seine Familie Abschied von ihrer Yacht, der "Indigo Star", nehmen müssen . Nun aber ist für sie ein Traum in Erfüllung gegangen.

Für die Geissens ist ein Traum in der Erfüllung gegangen: Die "Indigo Star" ist in Dubai angekommen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/robertgeiss_1964/Screenshot/Instagram/carmengeiss

"Ja, liebe Leute, das ist jetzt erstmal für längere Zeit der letzte Tag oder besser gesagt das letzte Wochenende der Indigo Star hier in Monaco", verkündete der Multimillionär damals in einem Instagram-Beitrag.

Warum das so ist, erklärte Robert seinen rund 603.000 Fans auch gleich. Denn: Der Luxus-Kahn geht nach Dubai. "Wir hoffen, dass alles gut geht und dann sollte das Boot im Oktober in Dubai sein", kündigte der zweifache Vater damals an.

Mittlerweile ist das Boot der Geissens auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten angekommen.

Und damit ist für das Millionärspaar auch eine Vision in Erfüllung gegangen. "Ja, ihr Lieben. Die Geissens hatten einen Traum, eine Vision, dass die 'Indigo Star' nach Dubai kommen soll. Jetzt ist SIE da", verkündete Ehefrau Carmen (58) ihren rund 933.000 Followern bei Instagram stolz.

Robert und Carmen seien schon länger am persischen Golf unterwegs und auch für ihre 38-Meter-Yacht sei es kein leichter Weg gewesen. "Aber sie ist angekommen", frohlockte die Mutter von Davina (20) und Shania (19).