Mitten im Umzugsstress! Tränen-Drama sorgt für Aufregung bei den Geissens

Saint-Tropez/Dubai - In der neuen Doppelfolge "Die Geissens" steht der langersehnte Umzug der Millionärsfamilie von Saint-Tropez nach Dubai an. Doch mitten im Umzugsstress kullern bei Geiss-Tochter Shania (19) plötzlich bittere Tränen.

Familienhund "Dexter" hat beinahe die komplette Kindheit und Jugend von Shania und Davina Geiss (20) begleitet. © Instagram/davinageiss (Screenshots)

Ein trauriges Thema, findet Shania. Trotzdem stimmt sie zu - und macht dann eine Entdeckung, die ihr die Tränen in die Augen treibt: Denn neben den Urnen ihrer Großeltern steht noch eine andere Box. In der befindet sich die Asche des vor zwei Jahren verstorbenen Familienhundes "Dexter".

"Mach die mal auf", bemerkt Robert und verspricht: "Da ist was drin." Eine Bemerkung, die seine Tochter sichtlich überrascht. Die meint: "Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich wusste nicht, dass man das aufmachen kann."

Der Blick auf die Überreste ihres wuscheligen Freundes ist dann aber zu viel für die 19-Jährige. "Ich habe die Asche zum ersten Mal gesehen", gesteht die aufgelöste Shania. Und nur mit großer Mühe schafft es der Promi-Spross, die Tränen zurückzuhalten. Kein Wunder - immerhin hat Dexter beinahe die ganze Kindheit und Jugend von Shania und ihrer Schwester Davina (20) begleitet.

Was die Luxus-Familie sonst noch so mitnimmt nach Dubai, erfahrt Ihr wie gewohnt am Montagabend ab 20.15 Uhr in einer neuen Doppelfolge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" auf RTLZWEI.