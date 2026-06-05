Neubau-Knall um "Die Geissens": Jahrelanger Frust auf Baustelle, dann passiert das!
Saint-Tropez (Frankreich) - In der neuen Folge "Die Geissens" fliegen die Fetzen! Inmitten der Luxus-Baustelle sorgt der bisherige Architekt für einen dicken Knall - kurze Zeit später faucht sich die TV-Familie selbst an.
Seit zwei Jahren bauen Carmen (61) und Ehemann Robert Geiss (62) inzwischen schon ihr Luxus-Traumhaus in Saint-Tropez - besser gesagt: lassen bauen.
Im Finale der neuesten Staffel sorgt der Frust-Architekt jetzt aber für eine dicke Überraschung: Er schmeißt hin!
"Eigentlich muss die Sonne jetzt aufgehen. Wir sind eigentlich froh darüber, dass er gekündigt hat", freut sich Carmen trotz des dauerhaften Stresses.
Auch für ihre bessere Hälfte ist klar, dass sich die Wünsche mit dem bisherigen Architekten nicht so hätten umsetzen lassen. "Wir wollen ein 'Made in Germany'-Haus auf dem höchsten Standard und das hätten wir, glaube ich, mit dem Architekten so nicht hinbekommen."
Aus der Misere helfen soll daher jetzt Kurt Steurer (55), ein langjähriger Bekannter der Familie und erfolgreicher Innenarchitekt.
Aber: Unmittelbar nach Übernahme des Bauprojekts hat der jede Menge Fehler seines Vorgängers auszumerzen.
Dicke Luft im Luxus-Möbelhaus
Unter anderem ein fehlender Lichtauslass im Dach, ein nicht existierender Ablauf oder Zulauf am Pool und Löcher für die Toiletten werden in den Bauplänen vermisst.
Und Carmen und Robert? Machen sich erst mal aus dem Staub. "Der nächste Step ist jetzt, wir gehen nach Südtirol. Der Kurt arbeitet jetzt weiter an den Plänen, damit wir perfekte Pläne haben."
Frei von Zoff und Stress sind Robert und Carmen aber auch in Südtirol nicht. Das liegt aber nicht am Architekten - sondern an Shania (21) und Davina (23). Die wollen in Sachen Inneneinrichtung nämlich mitreden, sich im Möbelhaus die Matratzen fürs Gästezimmer selbst aussuchen. Das kommt Papa Robert aber nicht in die Tüte.
"Wir dürfen nur tageweise kommen?! Dann kommen wir gar nicht nach Saint-Tropez. Wir haben auch Freunde, die Häuser da haben. Aber dann weiß ich nicht, warum ich jetzt hier bin und mithelfen muss", faucht Davina Richtung Robert.
Der spricht im Anschluss auch das nächste Machtwort - zum Entsetzen seiner Töchter. "Alles, was braun oder gold ist, fliegt aus dem Haus wieder raus. Wenn es zu braun ist, kommt es nicht rein. Ist ganz einfach."
Noch bevor Shania intervenieren kann, stellt der 62-Jährige klar: "Ja, ist ja auch mein Haus! Ich bezahle."
Titelfoto: RTZLZWEI