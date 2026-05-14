Nach Raub-Überfall: Geissens setzen Belohnung auf geklaute Luxus-Tasche aus
Saint-Tropez (Frankreich) - Carmen Geiss (61) hat eine besondere Suchaktion auf Instagram gestartet: Die TV-Millionärin setzt eine Belohnung für eine gestohlene Designer-Tasche aus.
Der Fall hat seinen Ursprung in einem bewaffneten Raubüberfall im Sommer: Damals drangen Täter in die Villa der Geissens im französischen Saint-Tropez ein und erbeuteten unter anderem Schmuck und Wertgegenstände.
Der Vorfall sorgte europaweit für Schlagzeilen und große Aufmerksamkeit. Inzwischen konnten mehrere Täter von der Polizei identifiziert und gefasst werden.
Jetzt rückt vor allem ein einzelnes Stück wieder in den Fokus: eine Shopper von Louis Vuitton, die alles andere als gewöhnlich ist. Auf der Tasche ist Daisy Duck zu sehen, kombiniert mit dem auffälligen Spruch "No Money, No Honey".
Das Besondere: Es handelt sich offenbar nicht um ein Serienmodell, sondern um ein handbemaltes Unikat. Ein Künstler aus Essen soll die Tasche extra für die Geissens individualisiert haben.
Für Carmen wiegt der Verlust deshalb besonders schwer. In der Hoffnung ihre geliebte Designer-Tasche wieder zu bekommen, hat die Familie nun einen Finderlohn ausgesetzt.
Belohnung für Finder: Wer weiß etwas über das Unikat?
"Für Hinweise, die zur Wiederbeschaffung führen, oder für die ehrliche Rückgabe der Tasche, setzen wir einen Finder- bzw. Wiederbeschaffungslohn in Höhe von 1.500 € aus", schreibt Carmen in ihrem Aufruf.
Wichtig sei den Geissens dabei auch, dass alles vertraulich behandelt werde. Wer meint etwas zu wissen, soll sich bei der Millionärs-Gattin per Direktnachricht melden.
Trotz des Verlusts der wertvollen Gegenstände bleibt vor allem eines hängen: die traumatischen Erlebnisse dieser Nacht. Beide wurden damals auch körperlich attackiert und verletzt.
Heute geht es der Familie nach eigenen Angaben gesundheitlich wieder besser, auch wenn die Ereignisse psychisch offenbar noch lange nachgewirkt haben dürften.
Titelfoto: Bildmontage: Felix Hörhager/dpa, Instagram/