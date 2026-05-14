Nach Raub-Überfall: Geissens setzen Belohnung auf geklaute Luxus-Tasche aus

Saint-Tropez (Frankreich) - Carmen Geiss (61) hat eine besondere Suchaktion auf Instagram gestartet: Die TV -Millionärin setzt eine Belohnung für eine gestohlene Designer-Tasche aus.

Carmen (61) und Robert Geiss (62) hoffen, dass die gestohlene Designer-Tasche vielleicht doch noch auftaucht und setzen dafür sogar eine Belohnung aus. © Felix Hörhager/dpa

Der Fall hat seinen Ursprung in einem bewaffneten Raubüberfall im Sommer: Damals drangen Täter in die Villa der Geissens im französischen Saint-Tropez ein und erbeuteten unter anderem Schmuck und Wertgegenstände.

Der Vorfall sorgte europaweit für Schlagzeilen und große Aufmerksamkeit. Inzwischen konnten mehrere Täter von der Polizei identifiziert und gefasst werden.

Jetzt rückt vor allem ein einzelnes Stück wieder in den Fokus: eine Shopper von Louis Vuitton, die alles andere als gewöhnlich ist. Auf der Tasche ist Daisy Duck zu sehen, kombiniert mit dem auffälligen Spruch "No Money, No Honey".

Das Besondere: Es handelt sich offenbar nicht um ein Serienmodell, sondern um ein handbemaltes Unikat. Ein Künstler aus Essen soll die Tasche extra für die Geissens individualisiert haben.

Für Carmen wiegt der Verlust deshalb besonders schwer. In der Hoffnung ihre geliebte Designer-Tasche wieder zu bekommen, hat die Familie nun einen Finderlohn ausgesetzt.