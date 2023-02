Peinlich-Auftritt bei "Die Geissens": Millionärsfamilie schießt sich bei Weinprobe ab!

Robert Geiss (59), seine Ehefrau Carmen Geiss (57) sowie die beiden Töchter Davina Geiss (19) und Shania Geiss (18) besuchen eine Weinprobe. © RTLZWEI

Auf ihrer bisherigen Reise in das für sie "völlig unbekannte Land" in den Karpaten hat die Millionärsfamilie aus Monaco bereits so einiges erlebt. Unter anderem kam es auf dem Hinflug mit dem Privatjet an Bord zu einem turbulenten "Glitzer-Zwischenfall".

In Bratislava angekommen, statteten Carmen, Robert (59), Davina (19) und Shania (18) zunächst dem slowakischen Parlament einen Besuch ab, ehe das Quartett auf einer Rennstrecke für ordentlichen Qualm und einen geplatzten Autoreifen sorgte.

In der neuen Doppelfolge ihrer Reality-TV-Doku geht es für die Kult-Auswanderer nun unter anderem in einen Weinkeller. Der Besuch bei Sommelier Peter wird dabei recht schnell zum feuchtfröhlichen Fiasko. Denn natürlich hält sich niemand an das heilige Gebot der Weinverkostung: eher "Spucken" statt "Schlucken"!

Schon bei Wein Nr. 5 sind erste Lachanfälle bei Carmen und Shania zu beobachten. Familienoberhaupt Robert stellt indes fest, dass es das erste Sorgenbrecher-Tasting mit den Kindern ist, und vermutet, dass alle "singend hier rausgehen".