Als Carmen Geiss ein Päckchen von Gaby Köster öffnet, ist der Privatjet versaut!

Carmen Geiss (57) und ihr Mann Robert Geiss (59) greifen auf ihren Reisen gerne auf den Privatjet zurück. © Instagram/carmengeiss_1965 (Screenshots, Bildmontage)

In der aktuellen Folge von "Die Geissens" verlässt die Millionärsfamilie ihr geliebtes Monaco, um in die Slowakei zu reisen. Auf dem Flugfeld im Fürstentum steigt Carmen, in Begleitung von ihrem Ehemann Robert Geiss (59) sowie den beiden gemeinsamen Töchtern, Davina Geiss (19) und Shania Geiss (18), mal wieder standesgemäß in den Privatjet.

Kaum in der Luft gibt es bereits die erste Überraschung. "Du hast ein Geschenk bekommen - von Gaby Köster", ruft die 19-jährige Abiturientin plötzlich aus dem Hintergrund und drückt ihrer Mama anschließend ein gelbes DHL-Päckchen in die Hand.

Carmen mimt gekonnt die Überraschte und freut sich riesig über die kleine Aufmerksamkeit ihrer guten Freundin. "Gaby Köster begleitet mich schon seit meiner Jugend", verkündet die 57-Jährige im Einzelinterview. Sie stehe mit der Kölner Komikerin bis heute in engem Kontakt.



"Ich finde, sie ist eine der größten Frauen, die im Kölner Raum überhaupt existieren. Oder vielleicht auch in Deutschland. Ich liebe sie", schwärmt die Zweifach-Mama weiter. Dann versucht sie, das Päckchen zu öffnen, verzweifelt jedoch an den hartnäckigen Klebestreifen.

"Doch nicht mit den Nägeln", maßregelt Göttergatte Robert seine Frau prompt. "Die hast du doch gestern erst machen lassen!" Zum Glück hat Davina schnell ein Messer zur Hand. Geschafft!