Schlüpfer-Panne auf Monaco-Ball: Carmen Geiss zieht untenrum blank!

Monaco - Was für eine wilde Nacht: " Die Geissens " sind in ihrer Wahl-Heimat Monaco zu einem prestigeträchtigen High-Society-Event eingeladen. Plötzlich steht Carmen (58) vor einem schlüpfrigen Problem!

Um auf der Gala alle Blick auf sich zu lenken, hat sich Carmen für eine besonders auffällige Glitzer-Robe entschieden. Eng und sexy schmiegt sich das edle, lange Abendkleid wie eine zweite Haut an den Körper der Zweifach-Mama.

In der aktuellen Episode über die Millionärsfamilie funkelt die Kult-Blondine gemeinsam mit Ehemann Robert (60) sowie den beiden Töchtern Davina (20) und Shania (19) beim "Bal de Noël" um die Wette.

Die vierköpfige Millionärsfamilie ist bereits seit mehr als 12 Jahren mit ihrer eigenen Reality-Doku im TV zu sehen. © Instagram/carmengeiss (Screenshot)

Plötzlich sitzt die Millionärsgattin also unten ohne am Tisch. Lange kann Carmen dieses Geheimnis aber nicht für sich behalten und posaunt die Nachricht fröhlich in die erlauchte Tischrunde.

So bleibt am Ende nur noch ein Rätsel offen: Wo ist der Slip? Die Lösung liefert die 58-Jährige schließlich höchstpersönlich als sie vor den Augen der Schampus-Gesellschaft ein kleines schwarzes Stück Stoff aus ihrem Dekolleté fingert. Peinlich!

Auf das laute Gelächter der anderen reagiert Carmen dann aber herrlich ehrlich und erklärt: "Ich kriege die nicht mehr an!"

Für die "Jetset"-Interpretin ist der Schlüpfer-Fauxpas keine große Sache. "Das ist das Wort zu diesem Abend!", so die Geschäftsfrau abschließend.

