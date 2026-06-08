Neubau-Knall um "Die Geissens": Jahrelanger Frust auf Baustelle, dann passiert das!

Saint-Tropez (Frankreich) - In der neuen Folge " Die Geissens " fliegen die Fetzen! Inmitten der Luxus-Baustelle sorgt der bisherige Architekt für einen dicken Knall - kurze Zeit später faucht sich die TV-Familie selbst an.

Zusammen mit Kurt Steurer (r.) müssen "Die Geissens" die Baustelle künftig retten. © RTZLZWEI

Seit zwei Jahren bauen Carmen (61) und Ehemann Robert Geiss (62) inzwischen schon ihr Luxus-Traumhaus in Saint-Tropez - besser gesagt: lassen bauen.

Im Finale der neuesten Staffel sorgt der Frust-Architekt jetzt aber für eine dicke Überraschung: Er schmeißt hin!

"Eigentlich muss die Sonne jetzt aufgehen. Wir sind eigentlich froh darüber, dass er gekündigt hat", freut sich Carmen trotz des dauerhaften Stresses.

Auch für ihre bessere Hälfte ist klar, dass sich die Wünsche mit dem bisherigen Architekten nicht so hätten umsetzen lassen. "Wir wollen ein 'Made in Germany'-Haus auf dem höchsten Standard und das hätten wir, glaube ich, mit dem Architekten so nicht hinbekommen."

Aus der Misere helfen soll daher jetzt Kurt Steurer (55), ein langjähriger Bekannter der Familie und erfolgreicher Innenarchitekt.

Aber: Unmittelbar nach Übernahme des Bauprojekts hat der jede Menge Fehler seines Vorgängers auszumerzen.