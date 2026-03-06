Robert Geiss will seine Fans nicht belügen: Was der Multimillionär jetzt offen zugibt

Monaco - Erst kürzlich präsentierte Carmen Geiss (60) im Netz stolz ihre atemberaubende Bikini-Figur. Nur mit viel Wasser und Sport hat sie diese nicht erreicht - genauso wenig wie ihr Mann.

Carmen (60) und Robert Geiss (62) haben mithilfe der umstrittenen "Abnehmspritze" ihr Wunschgewicht erreicht. © RTLZWEI

Immer mehr Prominente bekennen sich inzwischen öffentlich zur Wahrheit hinter ihrer erschlankten Körperform. In den allermeisten Fällen steckt die sogenannte Abnehmspritze dahinter. Auch das Millionärsehepaar aus Monaco schwört auf das umstrittene Produkt.

"Mein Erfolg mit der Abnehmspritze ist seit zwei Jahren perfekt", erklärt Robert Geiss (62) in einem aktuellen "Bunte"-Interview. "Fast 13 Kilo" ließ der passionierte Sammler von PS-starken Automobilen auf diese Weise in kürzester Zeit purzeln.

Inzwischen spritze sich auch seine Gattin, wie Robert weiter offenbarte. "Aber sie zieht das nicht so kontinuierlich durch wie ich." Laut Aussage des zweifachen Familienvaters nutze Carmen die Spritze nur ab und an, um ihr Traumgewicht zu halten.

Mit den Ergebnissen sind die TV-Stars ("Die Geissens") jedenfalls rundum zufrieden. Vor allem die "Jetset"-Interpretin heimste zuletzt diverse Komplimente für ihre Figur ein. Zu den Pool-Fotos schrieb ein User etwa beispielhaft: "Musste genau hinschauen, ob das wirklich Carmen ist, wow."