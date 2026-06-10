Robert und Carmen Geiss machen Ernst: Ihre Töchter fliegen aus Luxus-Villa!

Saint-Tropez (Frankreich) - Das neue Luxus-Domizil von Robert (62) und Carmen Geiss (61) sorgt für Stunk innerhalb der Familie. Ausgerechnet Shania (21) und Davina (23) sind mit einer Entscheidung ihrer Eltern absolut unzufrieden und lassen dem Ärger freien Lauf.

Für Davina (r.) und Schwester Shania wird es im neuen Luxus-Bau ihrer Eltern offenbar ganz eng. © RTLZWEI

Seit mittlerweile zwei Jahren krebst der luxuriöse Neubau der Geissens in Saint-Tropez vor sich hin - ohne echten Fortschritt.

Nachdem sich jüngst der leitende Architekt vom Protz-Projekt zurückgezogen und seinen Hut geworfen hatte, muss jetzt Innenarchitekt Kurt Steurer (55) die Kohlen aus dem Feuer holen.

Aber nicht nur auf dem neuen Grundstück geht es ordentlich zur Sache. Auch innerhalb der Familie entladen sich die Spannungen - und mittendrin die "Geisslein" Shania und Davina.

Denn: Mama und Papa schmeißen ihre Töchter eiskalt raus! Das kommt bei den Planungen der Inneneinrichtung ans Tageslicht, in denen Davina eigentlich nur über Details der Zimmer mitreden wollte.

"Du kommst nur ab und zu vorbei. Nach Saint-Tropez darfst du nur noch tageweise kommen", faucht Papa Robert.

Auch Carmen nimmt ihrer Ältesten den Wind aus den Segeln und stellt klare Forderungen. "Nur wenn du lieb bist!"