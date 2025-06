"Schlag den Star"-Gewinn: Das haben Davina und Shania Geiss mit den 100.000 Euro vor

Köln - Wofür sind 100.000 Euro eigentlich zu gebrauchen, wenn ohnehin schon mehr Geld zur Verfügung steht, als man ausgeben kann? Davina (22) und Shania Geiss (20) haben da so eine Idee!

Robert Geiss (61) platzt vor Stolz: Seine Töchter Davina (22, l.) und Shania (20) freuen sich bei "Schlag den Star" über ihr gewonnenes "Taschengeld". © Joyn/Willi Weber

Die Töchter von Multimillionär Robert Geiss (61) und seiner Frau Carmen (60) traten am Samstag bei "Schlag den Star" gegen Luna Schweiger (28) und ihre Schwester Lilli (26) an. Trotz schwachem Start setzte sich der Jetset-Nachwuchs aus Monaco am Ende durch.

Zur Belohnung gab es für Davina und Shania zu später Stunde den silbernen Geldkoffer mit den vielen grünen Scheinen im Gesamtwert von 100.000 Euro. Sichtlich erschöpft, aber glücklich reckten die zwei das Objekt der Begierde in den Konfettiregen.

Stellt sich bloß die Frage: Was werden sie mit der ganzen Kohle anfangen? Papa Robert, der die Show live im Studio verfolgte, erklärte gegenüber "Bild" jetzt: "Den Geldkoffer dürfen die beiden natürlich behalten, sie müssen uns auch nichts davon abgeben."

Wie seine Kinder anschließend preisgaben, soll der gewonnene Betrag zunächst auf ein Konto fließen. Versteuert werden muss die Summe, welche von Davina und Shania im Rahmen der ProSieben-Sendung als "kleines Taschengeld" bezeichnet wurde, zumindest schon mal nicht.