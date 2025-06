Schwestern-Showdown bei "Schlag den Star": Geissens krallen sich "Taschengeld"

Bei "Schlag den Star" stand ein Schwestern-Showdown an. © Joyn/Willi Weber

Erst um 1.25 Uhr war es vollbracht. Im 14. Spiel des wieder einmal langen Abends konnten die "Geiss-Girls" ihren Matchball nutzen, sich den 70:35-Sieg und folglich den Koffer mit 100.000 Euro sichern.

Ein nettes "Taschengeld", wie beide es im Einspieler zum Start der ProSieben-Show bezeichnet hatten.

"Wir wollten am Ende des Tages beweisen, dass wir doch eine Chance haben, auch wenn vorher alle gesagt haben, die Schweigers sind so stark, und wir haben keine Chance", waren Davina und Shania nach dem kräftezehrenden Schlagabtausch happy. "Wir wollten beweisen, dass wir das schaffen."

Danach sah es zunächst allerdings gar nicht aus.

Den besseren Start hatten unter den Augen von Til Schweiger (61) und dessen Ex-Frau Dana (57) die Schweiger-Schwestern erwischt, sich als Reaktion auf einen Mini-Dämpfer Spiel um Spiel gekrallt. Nach fünf Runden stand es 14:1 für Luna und Lilli.

"Der Abend war wirklich krass, intensiv und lang. Am Anfang direkt so viel Action, damit haben wir nicht gerechnet", räumten beide nach mehr als fünf Stunden ein. Für ihre Gegnerinnen gab es Lob: "Die sind in so einer Teamdynamik und fast jeden Tag zusammen, das ist dann gar nicht so einfach. Die Mädels waren aber echt super sweet und lieb."